台北富邦銀行「公益信託」 2016年新增12件 居本國民營銀行之冠

台北富邦銀行公益信託業務再度創下新紀錄，2016年受託成立的公益信託案件達12件，居本國民營銀行之冠，而受託管理之公益信託資產，相較於2015年亦大幅成長達46.7%，顯示民眾對於公益信託的瞭解與重視持續增加外，對於北富銀在公益信託上的專業與服務也給予高度肯定。

台北富邦銀行秉持著正向的力量的品牌精神，持續傳遞愛與關懷，自2004年承辦「公益信託森滿教育基金」創下國內教育類公益信託首例後，受到各界肯定。之後陸續成立各種不同性質的公益信託。迄今，北富銀管理之公益信託案件達19件，涵蓋教育、體育、社會福利等類別，不僅有全國性質的公益信託也有專注於地方關懷的小而美案例，每件公益信託都是委託人愛的實踐，不受時間限制，持續傳承將小愛化為大愛，深入社會各個需要關懷的角落。

北富銀表示，公益信託是以公共利益為目的如慈善、文化、學術、宗教等而成立的信託，與設立財團法人基金會相比，不僅設置便利、管理簡易且營運費用較低，運作亦受主管機關監督，近年逐漸受到社會大眾重視。以北富銀來說，2016年受託之公益信託案件不僅一年成長12件，居本國民營銀行之冠；整體受託管理之公益信託資產，相較於2015年亦大幅成長達46.7%，顯示各界人士對於公益信託的高度參與。

另外，公益信託因信託監察人肩負了決策權，而來自不同專業領域的監察人也增加了公益信託的多樣性。以國內唯一一件體育性質的公益信託「三三足球公益信託體育基金」為例，該公益信託為一為推動足球運動而設立的公益信託，透過資助花東偏遠地區國中、小學足球隊的球衣、球鞋，及協助小球員集中住宿與受訓，讓小球員們能更心無旁鶩專心練球。除偏鄉足球教育外，此信託基金也不定期於台北市河濱公園足球場舉辦足球菁英訓練營，讓都會區小朋友亦能多方參與足球運動。偏鄉與都會區並重的贊助方式，為國內足球運動深耕希望的種子，期待之後國內足球運動風氣能更加盛行。

台北富邦銀行擁有專業、經驗豐富的公益信託團隊，未來將持續秉持「正向的力量」致力於推動公益信託，不論是全國性或地方型態的公益信託，北富銀皆能提供最適宜之規劃與服務，協助各界善心人士將公益夢想化為行動，築夢成真，將愛與關懷傳遞給需要幫助的人。