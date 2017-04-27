台中打造水湳經貿園區低碳、智慧、創新停車場

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 台中市政府重視城市綠能發展，為提供更貼心便民之基礎建設予市民使用，於水湳經貿園區興建低碳、智慧、創新之地下停車場，提供98席電動車充電停車位與智慧化停車服務，即將於5/2完工。裕隆集團旗下裕隆電能公司以全台電動車充電樁設置涵蓋率最高之專業廠商，協助建置電動汽車停車位，同時，提供充電樁管理系統，打造水湳經貿園區停車場為全台最大的電動汽車充電站，實現低碳、智慧、創新之停車環境與生活型態。

台中市建設局規劃興建水湳經貿園區低碳、智慧、創新之地下停車場，是全台第一個申請工程金質獎的停車場，提供812席汽車停車位及522席機車停車位，其中，包含裕隆電能建置的98席電動汽車停車位，是目前全台最大的電動汽車充電站。並且由裕隆電能提供充電樁支援一卡通、悠遊卡等採Mifare格式智慧票證進行充電，兼容提供國內市售的多數電動車型使用。此外，藉由裕隆電能充電樁管理系統，可讓充電站管理者進行充電樁遠端監控，打造地下停車場低碳、智慧、創新之環境。水湳經貿園區地下停車場除了滿足基本停車需求外，民眾可透過「台中e停車APP」取得停車場車位資訊，於場內亦可利用尋車導航系統，不管身在何處，即可快速引導至停放處，並利用停車雲等e化系統，落實智慧便民之目標。

日前(4/25)台中市長林佳龍視察水湳經貿園區地下停車場，體驗相關智慧化停車設備時，對裕隆電能公司提供之充電停車位之規劃與停車智慧化系統等設備建置表示肯定。林市長表示，台中市府持續推動城市綠能發展，規劃「低碳、創新、智慧」基礎建設，在水湳經貿園區規劃中央公園、圖書館等公共設施，期望建立一套對親子友善的環境，同時，持續強化相關基礎設施，包含親子廁所、哺乳室等，新建的水湳經貿園區地下停車場規劃以「低碳、創新、智慧」，期望5/2建設完成後能提供市民更加便利使用。