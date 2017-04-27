溫差大 流感疫情持續蔓延 青壯年別輕忽！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）2016年的冬天不僅冷的慢，全球平均溫度更是137 年來最溫暖的一年，暖冬影響下，加上現在時序進入忽冷忽熱的春天，雙重影響下流感季節從原本的2月延到至今。多數民眾認為只有老年人、嬰幼兒和孕婦才需要接種流感疫苗，但根據統計，流感死亡個案中7%為25歲到49歲的青壯年人口，因此建議一般民眾也應該建立自費施打流感疫苗的觀念。

台大醫院小兒科主任黃立民醫師表示，接種流感疫苗是全球公認預防流感最安全、有效的方法，至今已有逾70年的使用歷史，由於流感病毒每年都會發生變異，而且流感疫苗的保護效果於接種後6個月會逐漸下降，所以每年都要接種當季流感疫苗，才能有足夠的保護力。

三軍總醫院感染科張峰義醫師表示，根據衛生福利部疾病管制局今季度最新統計，流感併發重症以6歲以下幼兒與50歲以上者最多，特別是65歲上者罹患後產生併發症及死亡機率也最高，因此提醒幼兒與年長者一定要記得每年定期接種公費疫苗，把握自身權益。

青壯年族群可能自恃身體狀況不錯而輕忽流感預防，但依今季度統計發現，流感死亡個案中7%為青壯年(25-49歲)，可見流感對於青壯年族群的危脅也不容小覷；此外，根據國外研究統計，因罹患流感而請假的比率高達66%，請假天數比一般人多出了1.7天，且平均多出4.8小時無法專注於工作，可見流感會降低社會整體競爭率與生產率，付出隱性的巨大社會成本，因此建議一般人與企業主也應建立自費施打流感疫苗之觀念。

製造疫苗相當有口碑的諾華藥廠，已將流感疫苗的製造和工廠賣給全球第二大流感疫苗公司Seqirus，而台灣銷售權由台灣東洋獨家取得。台灣東洋藥品董事長蕭英鈞先生保證，原諾華三價高度純化次單位流感疫苗，未來改由台灣東洋銷售後，仍將維持其英國製造之高品質，運送進口全程使用恆溫控之低溫貨櫃，抵台後直送倉儲，多年來穩定的品質不會改變。

黃立民醫師表示，目前台灣每年固定10月1日開打之公費流感疫苗，是選用三價疫苗，其中包含3種不活化病毒，其依世界衛生組織每年對北半球建議更新之病毒株組成，保護效力與國際各國狀況相同，以期能帶給國人最佳的保護。