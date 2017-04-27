〈時評〉軌道建設規格化後的軟實力

軌道建設是前瞻性計畫的重中之重，許多縣市爭取到經費後，卻因為想要發展各自特色，都有各自不同的規格需求，台灣若想發展軌道運輸產業，必須規格化生產，才能有基本的競爭力，各縣市追求的差異化，應該在軟體服務上。

軌道建設易生、難養，各界普遍擔心的是，正式投入營運後，搭乘人數有限，無法發揮實質經濟效益，反而容易陷入虧損狀態，形成另一個財務黑洞；此外，目前各地方政府因為要求「客製化」，希望比照法國、日本、德國等規格，這又是另一個經營維運的難題。

不論這些客製作的軌道需求，是透過各個管道從國外引進相關規格，或是經由台灣車輛公司利用技術合作來達成，在建造成本上，勢必一開始就會墊高打造成本，後續維修方面，也會因為規格不統一，未達到經濟規模的生產效益，成本陸續跟著增加。

再看遠一點，台灣若想要發展軌道運輸，甚至輸出相關技術、前進國際市場，就必須將相關經費有效運用，發展出拳頭產業來，而不是將資源四散，只是想滿足現階段的需求，待地方軌道完成後，將無以為繼。

各縣市因為地方特色，想要結合彼此，以發展出不同軌道風貌，這項出發點絕對值得受到肯定，因為在相互競爭下，才能出現更多元化的觀光，並且再進一步帶動地方產業向上提升。

但差異化不代表規格特殊，而是應該在軟體服務上展開各廣泛的思考，如何讓民眾搭乘時，產生截然不同的感受，例如，車廂的彩繪、內部巧思的設計，以及服務人員的訓練等。

另方面，可以思考差異化的地方，是各個站體外觀的設計，如何結合地方特色、融入當地景觀，以及站體內部的指示索引，若能展現設計創意，同樣可帶給乘客耳目一新的感覺，甚至成為另一個當地的觀光景點。

軌道產業的未來，不只是硬體建設，軟實力一樣非常重要。

（作者李平華，資深媒體人）