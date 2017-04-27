〈時評〉兩岸隔空互動進入實作階段

台灣至今尚未接獲世界衛生組織（WHO）五月二十二日起在瑞士日內瓦舉行世界衛生大會（WHA）的邀請函，許多論者擔心，在蔡英文政府不接受「九二共識」的前提下，今年可能會不受邀請，果真如此，蔡政府的「維持現狀」大陸政策將無以為繼，但筆者判斷，北京必然依據去年模式，在五月八日網路報名截止時間前，寄來一封夾帶北京版「一個中國」原則的邀請函。

判斷的基礎之一，是大陸海協會長陳德銘三月間丟出一個以「一個中國」為前提的「兩岸分治」想像。當時，在被問及是否接受海基會董事長田弘茂的金門訪問邀約時，陳德銘說：「我不能作為一個外國人去，我要作為一個國家兩個分治機構之間的授權代表去。」就是這句「一個國家兩個分治機構」，帶出了北京可能接受「兩岸分治」的想像，揣測北京企圖以更多的接受中華民國事實存在為誘餌，勾引蔡政府接受「一個中國」原則。

這既是北京發出的一種試探，也是一種討價還價。馬英九主政時期與對岸根據「九二共識」互動，但馬政府主張的「一個中國、各自表述」根本不為北京認可，台灣幾乎沒有任何「表述」的空間。蔡政府反是，既然沒中華民國的表述空間，就順理成章地拋棄了「一個中國」、「九二共識」，隱隱以「中華民國是台灣」自居。對此，北京不得不暗示可能退讓一步，以承諾台灣更多的表述空間，換取蔡政府回到兩蔣以來堅持的「一個中國」。

判斷的基礎之二，是兩岸雖然「冷和平」如故，一軌、二軌接觸全部斷線，陸委會、海基會老是遭到對岸「已讀不回」，但近期大陸半官方研究團體絡繹不絕訪台，包含中國國際問題研究院院長蘇格、中國現代國際關係研究院副院長袁鵬、上海國際問題研究院副院長嚴安林，以及廈門大學涉台研究專家等。此外，大陸國台辦前發言人、北京聯合大學台灣研究院院長李維一，據悉也將在五月二十七日率團訪問台灣，可見北京正在「做多」兩岸關係，而不是「做空」。

如果北京對蔡英文總統五二〇就職周年講話仍然存在期待，就不可能在五月八日WHA報名截止前封殺台灣的參與權利。

判斷的基礎之三，是兩岸去年針對WHA的互動模式，符合北京的新立場。在北京操作下，WHO去年在最後一刻的五月六日發來邀請函，內附夾帶「一個中國」原則的聯合國二七五八號決議，那是一九七一年聯合國「排我納匪」的決議，而蔡政府的國安團隊去年仍然決定與會，並發表四點聲明強調我方立場。如此的各說各話模式，讓台灣以「中華台北」的名義與會，與北京的「分治」想法相合。

兩岸高層在長達一年時間的隔空喊話之後，今年在參與WHA問題上進入了實作階段，目前的問題已經不在WHA的是否與會，而在蔡英文總統今年的五二○講話，以及因之而來的兩岸後續互動。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）