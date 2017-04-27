氣象局：台中以北9縣市大雨特報

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（27）日因為受到鋒面影響，北部的民眾早上起床後，已經明顯感受到天氣的變化，與昨（26）日悶熱的天氣相差許多。根據氣象專家吳德榮在洩天機教室中提到，今日清晨5時北台灣最低溫已降至18度左右(淡水18.5度、台北市18.8度)。

吳德榮表示，昨日傍晚鋒面抵達北台灣，北北基陸續已有局部性陣兩、雷雨的發生，氣溫也開始一路下滑。今日鋒面影響，北台灣濕涼有雨，氣溫逐漸下降，入夜後降至16度左右；其他各地有局部性的陣雨或雷雨，天氣也會轉涼。

明日起至週日(28至30日)鋒面遠離，天氣轉晴，白天逐日回暖，清晨因夜間輻射冷卻效應，會使北台灣平地最低氣溫短暫的降至15、16度，白天氣溫迅速回升；日夜溫差會很大。

下週一(1日)天氣穩定、溫暖舒適。下週二、三(2、3日)鋒面從北部海面通過，對台灣影響不大，北台灣雲量略增，北部、東半部及山區有一些零星短暫降雨的機率，氣溫變化不明顯。

由於東北季風和鋒面接近，中央氣象局發布大雨特報，中部以北9縣市都在警戒範圍，提醒民眾留意短時強降雨。

氣象局發布大雨特報縣市包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣。