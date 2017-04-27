地瓜 洋蔥發芽有毒？到底發芽的根莖類能吃嗎？

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）根莖類蔬菜採收後，不管是存放在冰箱或室溫下，經過一段時間大多會出現發芽情況，究竟哪些蔬菜發芽後能食用？哪些會產生毒素呢？

地瓜：地瓜屬於旋花科食物，從塊根到葉子都可以食用，是近年來常見的養生食物。和馬鈴薯不同的是，地瓜發芽後並不會產生毒素，不過發芽後養分跑到芽上，導致澱粉和甜度下降，以及口感變鬆。

馬鈴薯：馬鈴薯是一種茄科植物，發芽或表皮變綠的過程中，會產生茄鹼 (Glycoalkaloids，又稱為龍葵鹼)，這種自然毒素能抵抗病蟲害！但人類若食用過多會導致急性中毒，常見症狀為頭痛、嘔吐、腹痛等症狀；而且即使切除發芽的部位或經高溫加熱，茄鹼也不會受到破壞。因此，如果馬鈴薯發芽了，建議整顆丟掉，千萬別為了省錢而得不償失。

芋頭：芋頭是多年生的植物，而且所食用的部分屬於地下球莖，在田間時其實就已經長出枝葉，所以芋頭發芽並不用擔心，可以放心食用。

洋蔥：主要食用部位是鱗葉，含有豐富的大蒜素，有很強烈的刺激味道，切洋蔥時，會刺激人的眼睛和鼻子，導致流淚。洋蔥發芽後亦可食用，不會產生任何毒素。

蒜頭：蒜頭發芽後並不會產生有毒物質，而且發芽出來的蒜苗也可以食用。根據南韓研究指出，蒜頭發芽後5天時，所含的抗氧化會達到巔峰，因此抗癌和抗老化功效比新鮮蒜頭來的高。

薑：薑是多年生草本植物，根莖為可食用部位，具有香味及辛辣味，依照採收的時期不同，可分為芽薑、嫩薑、粉薑、老薑(即常稱之薑母)等。根據行政院農業委員會的說明，薑在發芽過程中，會消耗掉部分的營養物質，導致營養價值降低，但是並沒有產生有毒物質，薑及長出的芽薑皆可食用。

雖然薑發芽沒有毒，但是腐爛的薑可能會產生黃樟素，目前黃樟素被國際癌症研究機構(IARC)列為第2B類物質，雖無證據顯示會對人類致癌，且對動物致癌性證據有限或不足，故仍不建議民眾使用。

建議民眾，盡量攝取新鮮的食材，單次購買量不宜太多，並注意食材的保存，根莖類食材的保存需保持乾燥，建議直接放在陰涼通風處，如果家裡較潮濕，也可以先用報紙包起來放到冰箱的底層來做保存。

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參考資料來源：台灣好農部落格