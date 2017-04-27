台大公衛：台西村民癌症發生跟六輕相關

（中央社記者陳偉婷台北27日電）台大公衛學院研究發現，距離六輕較近的大城鄉台西村、頂庄村居民尿液有較高重金屬污染物，且台西村居民癌症發生和六輕營運有顯著相關。

台灣大學公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所教授詹長權團隊，在西元2014年至2016年接受彰化縣衛生局與國家衛生研究院委託，在彰化縣大城鄉和竹塘鄉執行研究計畫。今天上午在台大公衛舉行記者會發表研究成果。

研究發現，距離六輕工業區較近的大城鄉台西村、頂庄村（平均約8公里）居民尿液中的釩、鉻、錳、鎳、銅、砷、鎘、鉈、鉛等重金屬和1-羥基芘（多環芳香烴的代謝物）等10種污染物濃度都高於遠離六輕工業區的竹塘鄉（平均約20公里）居民；氯乙烯的代謝物硫代二乙酸濃度也高於大城鄉其他村（平均約10公里）居民。

探究罹癌風險，研究發現，台西村居民在六輕營運後9年（1999至2007）之間的全癌症發生率是每千人1.00，到營運後的10到16年（2008至2014）則是每千人8.44。

考慮癌症發生需要潛伏期約9年，研究團隊排除年齡、性別、抽菸、喝酒、吃檳榔、C型肝炎和曾在六輕工作等因素後，發現台西村居民在六輕營運後的第10年起的癌症發生風險是大城鄉其他村居民的2.66倍，是竹塘鄉居民的2.29倍。

研究團隊表示，結果顯示，台西村居民癌症發生和六輕營運有顯著相關。

「彰化地區環境流行病學研究」研究計畫，3年來共完成平均年齡約59歲的1934名居民體內工業毒物量分析及癌症發生率變化計算。

彰化縣政府衛生局長葉彥伯在記者會表示，已針對尿液重金屬濃度高的居民進行連續性的健康照護計畫，包括後續的肝癌以及肺癌篩檢等，且由於大城鄉有空污風險，地方也向中央爭取經費，盼讓大城鄉變身綠能示範城鎮。