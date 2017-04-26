台情侶意外 尼泊爾熱議是否強迫僱嚮導

（中央社記者康世人新德里26日專電）台灣情侶在喜馬拉雅山區失蹤被尋獲，男方生還女方罹難，也引發尼泊爾登山愛好者和嚮導等人爭論，當局是否應強迫獨立登山健行者僱用嚮導。

台灣情侶梁聖岳、劉宸君到尼泊爾喜馬拉雅山區健行登山失蹤迄今近50天，在尼泊爾當地搜尋下，今天中午通報尋獲，梁聖岳生還，但劉宸君不幸墜河谷身亡。

由於梁、劉2人在展開尼泊爾喜馬拉雅山區健行行程時正好遇到大雪，當地旅行社曾建議他們僱用嚮導遭拒，有無僱用嚮導是否是兩人發生意外的關鍵，成為爭論焦點。

在尼泊爾甘內許喜摩（Ganesh Himal）旅遊發展協會公布找到梁、劉兩人後，許多尼泊爾登山愛好者、嚮導等人都在協會的臉書對劉宸君喪生表達難過之意。

塔曼（Puskar Lama Tamang）、拉茲（Resham Raz）等一些登山愛好者在協會臉書上建議，為了防止類似事件發生，以後應該禁止不僱用嚮導的獨立登山者入山健行與登山。

但也有加佐伊（Gaz Gazoil）等登山愛好者認為，不是每個人都希望有嚮導跟著，而且僱用嚮導並非就擁有絕對的安全保證。

加佐伊等人說，每個登山者都應該知道自己的能力，並透過氣象資訊及尼泊爾相關單位提供的訊息來確保安全，要求人們必須僱用嚮導不是保障安全的最佳辦法，而且可能讓一些人不願再來尼泊爾登山。

一些尼泊爾登山愛好者指出，在美國，如果獨自進入國家公園徒步旅行，都要先經過相關機關面談，確認擁有足夠能力獨自進入徒步旅行。

還有登山愛好者建議，應讓每個進入喜馬拉雅山區的登山者都攜帶全球衛星定位系統（GPS）裝置。

根據尼泊爾當地嚮導透露，梁聖岳、劉宸君健行的那段山路，在天氣好時非常容易走，全程大約6小時就能走完，但遇到山區氣候不穩或下雪，就會危險很多。