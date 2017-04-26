弓箭對子彈 巴西原住民爭土地權與警爆衝突

（台灣英文新聞／曾冠融​ 綜合外電報導）巴西原住民團體與當地鎮暴警察週二（25）日於首都巴西利亞爆發嚴重衝突。

上千群眾都身著傳統服飾，身上還帶有鮮豔彩繪，週二於國會大廈前聚集。他們要求政府保障原住民土地所有權，抗議伐木者、農人近年來層層進逼，侵犯原民生活領域。

大批原住民著傳統服飾，於巴西國會前聚集。圖片來源：AP

路透社報導，這場示威原先僅是單純的遊行抗議。但當群眾試圖翻躍斜坡直搗國會，引來大批警力圍堵，衝突越演越烈。警方以橡膠子彈、催淚瓦斯試圖壓制抗議群眾，而原民團體則手持弓箭回擊。這場抗議活動直至黃昏才稍稍平息，有多位參與民眾在衝突中受輕傷。

抗議群眾指出，每年都會有多名原住民在土地衝突中喪生，單是去年就高達13位。這類衝突多發生在相對無法可管的亞馬遜地區，在一些資源豐富地帶，甚至會有農人、或開墾商聘槍手攻擊原住民，伺機掠奪土地。

Sonia Guajajara是這場示威遊行運動的發起人，據他保守估計，至少4000位原住民和聲援者都參與抗議行動。

近日，巴西總統重獲劃定原住民保留區的權力，抗議群眾希望，能保留由立法部門握有保留區界線的最終決定權。不過，目前也有強大的農業遊說團體在國會遊走。

Guajajara 說，他們這次帶上了200個棺材，象徵在過去的土地抗爭中喪命的原民同胞。對Guajajara 以及抗議群眾來說，警方的催淚瓦斯、橡膠子彈等制止武力跟他們年年面對的夢魘相比，「不算甚麼」。在原住民生活領域，多的是反覆上演的致命衝突。

群眾帶上200個棺木，紀念在土地衝突中失去生命的族人。圖片來源：AP

警方釋放催淚瓦斯，試圖控制抗議群眾。圖片來源：AP

一名警方發言人表示，抗議行動遠超過許可範圍，民眾更試圖強進國會。警方迫不得已才會以武力還擊。有個警用背包遭弓箭劃破，但沒有造成任何警方傷亡。