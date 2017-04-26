戴奧辛蛋來自鴻彰蛋場 3萬隻雞將撲殺

食藥署今證實，戴奧辛毒蛋來自彰化的鴻彰蛋場，農委會宣布，鴻彰的3萬隻雞將全數撲殺、雞蛋全數銷毀，一律焚化，避免重新進入食物鏈，並持續檢驗鴻彰的飼料及環境數據。

衛福部食藥署21日宣布，在苗栗縣「合成批發行」檢獲雞蛋戴奧辛超標，初步掌握蛋品可能來自彰化的駿億、鴻彰、財源等3個蛋雞場，已全面封存，由食藥署、農委會和環保署隨即追查汙染來源，截至25日下午3時全台雞蛋預防性下架逾7798公斤。

食安辦、食藥署、農委會、環保署等今天晚上7時召開聯合記者會，公布21日採樣的檢驗結果，宣布彰化的鴻彰蛋場就是戴奧辛毒蛋來源。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，根據藥毒所檢驗雞蛋戴奧辛含量，財源蛋場的2樣本含量分別為0.33皮克/克、0.63皮克/克，駿億畜牧場為0.27、0.26皮克/克，鴻彰蛋場則高達2.88、3.34皮克/克，超過管制限值2.5皮克/克。

食藥署食品組副組長許朝凱指出，經檢驗，其餘2蛋場戴奧辛均低於限量值，即起解除駿億、財源蛋場的預防性下架管制措施，並解封雞蛋。

王忠恕表示，追查發現鴻彰蛋場共有約3萬隻雞，一天產量約2萬4000顆蛋，下游只有彰化「王功蛋行」一家。

他強調，該蛋場本來就已在管制中，後續將持續封存，對於雞隻也進行移動管制，不可出入及屠宰，蛋品將全數銷毀，雞隻因證實帶有污染也會進行撲殺，所有雞隻撲殺及蛋品銷毀一律焚化，以免進入食物鏈造成2次污染，已和彰化縣政府聯繫，預計2天內完成相關處理措施。

至於污染源究竟是環境還是飼料？王忠恕說，還待進一步確認，將針對鴻彰蛋場的環境介質、飼料進行追蹤及採檢，最快2天內再進行必要採樣。

毒蛋風波導致蛋價大跌，王忠恕表示，農委會將啟動產銷措施，該解禁就解禁，該持續做的就持續做，事件已有明確段落，希望民眾恢復吃蛋的飲食習慣。