印度頒「禁酒令」飯店業收入驟減 苦不堪言

（台灣英文新聞／曾冠融​ 綜合外電報導）為杜絕酒駕，印度最高法院裁定，禁止距高速公路500公尺內商家銷售酒精飲料，包含餐廳、酒吧也一律不得販售。禁令一出，不僅酒商、週邊商家叫苦連天，現在連國際連鎖飯店業者也直呼，禁酒令影響營收，會嚴重阻礙他們在印度的發展計畫。

萬豪國際（Marriott）下有喜來登、威斯汀等知名酒店，是世界最大的酒店集團。萬豪的南亞地區副主席Neeraj Govil表示，旗下有些品牌酒店都因為禁酒令，遭逢巨大虧損。他形容此次印度的新命令是「又一個無謂的路障」。

英國《金融時報》報導，印度全境15萬間酒店中約有8500間距離國道、省高速公路500公尺內，落在禁令範圍。光是四月的前三週，這些酒店總體就損失近10億美元。而相較國內飯店業者有16%遭禁，國際連鎖飯店業者高達三分之一在禁令範圍內，損失慘重。

跟龐大的13億人口相比，印度全國上下只有近8萬間酒店有合法執照。印度是萬豪的第三大市場，看準發展前景，萬豪預計在接下來五年大舉在印度投資100間酒店，Govil 表示，近兩成的新酒店預定地都會受到禁酒令限制。



據統計，印度高檔旅館近15~30%的收入源自於銷售酒精飲料（尤以婚禮、大型活動的酒水等），酒水銷售佔收入比重比其他國家要高得多。因此，此次禁令一出，無疑會大幅影響連鎖飯店業進軍印度意願。

最高法院的裁定，並不是印度頭一遭嚴格限制酒精販售。去年，印度人口第三大城比哈爾邦（Bihar）就決議全邦停售各式酒類，因此減少了15%，計6億美元的稅收收入。2014年沿海的喀拉拉邦（Kerala）亦針對酒類販售執照立下嚴格規範。

印度對酒類飲料的態度向來微妙，事實上在90年代，也多有地方政府礙於酗酒帶來的性侵、暴力等犯罪問題而實施禁酒，卻在幾年後紛紛因走私酒品防不慎防，最終不了了之。然而，現任總理莫迪奉行嚴格禁酒主義。自他三年前上任後，印度對酒精飲料的態度變漸趨保守，目前也有多個邦考慮跟進比哈爾邦，行全邦禁酒令。