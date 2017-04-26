新北高中二位同學錄取多所美國知名音樂學院並獲得優渥獎學金

新北高中以培育具國際觀的世界公民為願景，積極鼓勵同學以英文溝通、數學能力、音樂演奏參與國際競賽，走向國際。高三音樂班同學歐陽兆彥及曾耀閱積極挑戰自己，赴美參加各大學音樂系的入學甄選，由於琴藝優異，不僅獲得美國多所知名大學的錄取，並為自己的音樂演奏，獲得優渥入學獎學金。

主修小提琴的歐陽兆彥同學，在學期間就以美妙的小提琴技巧，獲得多項的演出，如2014年義大利佛羅倫斯國際音樂節的演出、2016年新北高中管弦樂團首席於國家音樂廳演出，因此造就其獲得2016年全國音樂比賽小提琴高中組優等第五名。加上在新北高中持續不斷精益求精的教育下，目前接獲通知，得到美國舊金山音樂院、印第安納大學、歐柏林音樂院、克理夫蘭音樂院、哈特福大學、曼哈頓音樂院及琵琶地音樂院等8所大學的入學許可與獎學金。

另一名主修鋼琴的曾耀閱同學，在學期間非常熱情、認真於鋼琴的演奏學習，獲得多項琴藝的證明，如2015年獲得新北市音樂比賽第二名、同年亦獲得美國東音樂節獨奏大賽第2名、2016年日本piara濱松比賽第二名，現在以其卓越的琴藝，獲得美國克里夫蘭音樂學院、波士頓音樂學院、德州大學奧斯汀分校、巴特勒音樂學院、曼哈頓音樂學院、新英格蘭音樂學院、奧柏林音樂學院及辛辛那提音樂學院等7所大學的錄取及入學獎學金。

倪靜貴校長表示，這個好消息是新北高中走向國際、獲得國際認同的最佳證明，也是本校推展音樂特色教育，榮獲國際獎學金最高榮譽的一年，讓全校師生深感雀躍與光榮。新北高中近年來已成為一所國際知名的優質高中，許多來自美國、日本、韓國、泰國、新加坡的優秀高中，均主動指明要到學校參訪，並已經和本校的學生成為好朋友。本校在音樂及數學所展現的好成績，已成為新北高中的特色教育奠下極為優秀的標竿。