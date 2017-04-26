中華電信獨家Samsung S8夢想成真組獨享破萬豪禮!

中華電信獨家推出Samsung Galaxy S8/ S8+「夢想成真組」，自2017年4月28日預購領機日起至2017年7月2日止，不論是新申辦、續約、攜碼客戶搭配「大4G金讚方案」1,399型以上，除享購機優惠，再享中華電信獨家「夢想成真組」三大禮，選搭精采Hami包，手機再折500元，老客戶購機最高再折1,000元，或行動VIP購機最高折5,000元。中華電信獨家推出「夢想成真組」三大禮，總價值超過8千元：

一、[送]中華電信客戶獨享帳單回饋金4,200元。

二、[享]「奇機重現」手機保障服務前6個月免費。

三、[贈] 原廠組合式背蓋+Type C傳輸線(市價$2,280)。

在中華電信夢想成真！Samsung官網預約客戶，自4月28日起可至預約指定門市辦理領機，活動期間還享「預購禮」原廠配件購物金4,000元，選擇於台北信義威秀門市領機客戶，於4月28日當天排隊取貨前100名憑現場兌換券完成購機取貨再送Harman/Kardon Onyx Mini無線藍牙喇叭(市價$4,800)；5月1日起全台中華電信門市獨家開放銷售最受國內網友期待、國外預購極受歡迎的Samsung S8+晶墨黑，搭配專屬中華電信「夢想成真組」享8千元優惠，再享「上市禮」原廠配件購物金2,500元。5月1日中華電信數位門市上午5點限量搶先開賣。