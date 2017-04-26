期交所：「歡慶五月 大小美人FB拍照有禮活動」5/2起跑

期交所盤後交易制度將於今(2017)年5月15日上線，並於同日上市美國道瓊期貨及美國標普500期貨兩項商品，為宣傳前揭新制度及新商品，並強化社會大眾對於期交所大小美人之熟悉度及提升互動感，以擴大整體推廣效果，特舉辦「歡慶五月 大小美人FB拍照有禮活動」，歡迎各界踴躍參加。

前揭活動期間自今年5月2日起至31日止，為期一個月，凡持有中華民國身分證之自然人皆可參加本活動，欲參加者請於活動期間至期交所網站(網址:www.taifex.com.tw) 「歡慶五月 大小美人FB拍照有禮活動專區」，掃描QR Code下載COCOAR 2 APP(擴增實境導入平台程式)，下載後開啟程式掃描大小美人圖檔後，在手機畫面出現大小美人圖檔照片框時，即可與大小美人合影拍攝照片。完成拍照後，請至期交所Facebook粉絲專頁「歡慶五月 大小美人FB拍照有禮」活動貼文下方，上傳與大小美人合影照，並留言「期貨市場盤後交易制度、美國道瓊期貨及美國標普500期貨 5月15日隆重登場」，即完成參加步驟。

為提供交易人更長時間的避險及交易管道，期交所即將於5月15日推動期貨市場盤後交易制度上線，於一般交易時段收盤後一段時間開啟盤後時段交易，盤後交易時間一律交易至隔日凌晨5時，上線初期掛牌臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權、美國道瓊期貨、美國標普500期貨、人民幣匯率期貨、小型人民幣匯率期貨、人民幣匯率選擇權、小型人民幣匯率選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等11種商品。屆時交易時間將延長至19小時，與歐美市場一般交易時間接軌，提供幾近全天候交易時間，有效提昇臺灣期貨市場的交易規模與國際競爭力。

盤後交易制度上線同日，期交所推動美國道瓊期貨及美國標普500期貨上市，以豐富國外指數商品線，兩項國外指數期貨皆採新臺幣計價，交易人以新臺幣進行交易，無需承擔匯兌風險，即可參與美國市場投資，新商品上市後，國內期貨交易人在往來期貨商或期貨交易輔助人開立的期貨帳戶，即可下單交易期交所美國道瓊期貨及美國標普500期貨。另其交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(一般交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(盤後交易時段)，完整涵蓋美國股市交易時段，方便交易人從事跨市場、跨商品之策略交易，並進行風險控管與部位調整，資金運用更靈活與多元。

期交所業於網站設置「歡慶五月 大小美人FB拍照有禮活動專區」，並將於5月2日在期交所Facebook粉絲專頁進行「歡慶五月 大小美人FB拍照有禮」活動貼文，欲參加者請於該活動貼文下方，上傳與大小美人合影照片及完成指定留言，即取得抽獎資格。為掌握本活動最新動態及了解期貨市場各項新知及好康活動，歡迎民眾加入期交所Facebook粉絲團，另為共襄盛舉，也歡迎各界轉發本次活動之Facebook貼文並與親朋好友共同分享您與大小美人合影之照片，活動詳情請至期交所網站www.taifex.com.tw查詢。