台股投資新潮流 富邦臺灣公司治理100 ETF熱烈募集

近年永續投資蔚為風潮，根據統計，重視公司治理的企業， 獲利能力佳且產品或服務具備競爭力， 預期未來將有更多優質上市公司重視並落實公司治理。 目前正值募集期的富邦臺灣公司治理100 基金，為國內第一檔公司治理ETF，讓投資人透過公司治理相關之 ETF投資，支持落實公司治理制度的企業， 帶動台灣資本市場的正向循環， 適合看好公司治理長期投資理念的投資人。

2015年2月金管會將編製公司治理指數納入證券市場揚升計畫中 ，主要就是為了提升臺灣企業公司治理水準， 鼓勵資本市場正向循環，富邦臺灣公司治理100 基金經理人溫芳儀指出，該基金投資的「臺灣公司治理100指數」 100檔成分股，為臺灣證券交易所依據每年公司治理評鑑結果(排 名前20%)、流動性與三項財務指標(每股淨值、 稅後淨利及營收成長率)等條件篩選出，並以市值計算權重， 現在發行ETF可引導資金投入，鼓勵上市公司重視公司治理。

統計2014~2015年，台股各指數稅後股東權益報酬率( ROE)及稅後純益，臺灣公司治理100指數表現佳且具成長力， 顯示該指數成分股企業獲利能力佳且產品或服務具備競爭力。此外， 近三年臺灣公司治理100指數成分股的董監持股平均為18. 30%，高董監持股代表公司派(內部人士)對公司營運信心與掌握 度高，公司前景深具信心；同期間平均董監設質比例僅6.72%， 低於臺灣加權指數的7.14%，顯示董監事對公司認同度較高。

溫芳儀進一步指出，近三年臺灣公司治理100指數成分股的外資持 股比率逾三成，均高於同期間臺灣加權指數一倍以上， 表示外資對具備良好公司治理的企業發展及其產業前景相對看好。 加上2012~2016年期間，臺灣公司治理100指數累計報酬 率優於主要台股指數，總報酬與股利殖利率俱佳， 定期定額或長期投資均適合， 可說是台股市場中指數化投資之極佳標的。

對於近期台股的看法，溫芳儀說，儘管台股近期仍存有干擾變數， 市場仍有第一季財報匯損疑慮、且iPhone新機恐將延後及部分 功能可能無法搭載，為相關供應鏈之擔憂，而從外部因素來看， 近期油價下跌及北韓於25日建軍紀念日之動向仍須觀察， 亦增添台股走勢的不確定性。惟就長線而言，台灣外銷表現穩健， 且全球景氣溫和增溫，有利出口經濟為基本面支撐， 而近期美國總統川普預計發布大規模稅改方案、 法國首輪大選結果符合市場預期、北韓衝突暫有緩和， 市場緊張情緒略有下降，均有利於風險性資產。