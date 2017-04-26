「遊汐物語-汐止區公立各級學校師生聯展」於今(26)日在人文遠雄博物館展覽2館正式開幕，本次展覽由汐止區15所公立高國中小參展，匯集超過百件以上學生的精彩作品，讓民眾欣賞到每個不同階段年齡層孩子的藝術創作，藉由多元媒材的表現手法，訴說一個又一個豐富動人的校園故事，同時也喚起了觀眾對童年校園生活記憶的共鳴。

更特別的是整個展覽空間是以校園遊樂場概念呈現，營造出富有創新實驗引人幻想的謎樣氛圍，觀眾可以假想自己是一隻貓，正準備探索校園的迷宮城堡；甚至化身為穿越時空的精靈，或是一位正義的使者、美麗的小公主等，展開一場奇幻旅程。青山國中小團隊所策劃的數位互動藝術，可以讓現場小朋友即興創作後，立刻看到作品以動畫形式呈現在展覽牆，十分有趣！

教育局長林奕華表示，「遊汐物語」展覽不僅是一場學校親師生的藝術嘉年華，上百幅的師生作品，展現出每一所學校的主題故事特色，也提供了一個交流平臺讓各校教師彼此可以分享藝術教育的理念及作法，感謝遠雄文教公益基金會及人文遠雄博物館長期贊助與支持學校推動藝術教育，讓本市的特色藝術活動愈加蓬勃。

人文遠雄博物館館長游冉琪也指出：「藝術的學習，看重的不純然是結果，而是整個從無到有的歷程以及背後所蘊釀的思惟。」透過這次「遊汐物語」展覽，除了培養創作者訓練思考與解決問題的能力外，也可以發展及推廣汐止區的在地文化。

參與這次展出的長安國小高秉瑜同學表示，在作品創作過程中，有時有靈感，有時沒靈感，沒靈感的時候會自己靜下心來想像，看到作品完成的那一刻，內心有說不出的快樂與成就。汐止國中吳有權同學認為每個人生故事的盡頭，或許有著不一樣的完結方式，但相同的都要迎接死神的到來，因此，吳同學透過雕塑創作來告訴觀眾，每個人都應該盡全力讓自己活得精彩，才能沒有遺憾地和死神打招呼。青山國中小余柏毅同學展覽的是浮雕畫創作，在不斷解決雕刻問題的過程中，培養越來越多的自信，更造就了耐心，余同學表示，每一刀雖不起眼，但無數的累積，才能成就出美麗的作品。

「遊汐物語-汐止區公立各級學校師生聯展」開放民眾免費參觀至6月18日，展覽時間為每週二至週日上午10時至下午6時，歡迎民眾一同來尋找童年故事。