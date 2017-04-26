食品容器標示新制7月1日起正式上路

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為保障消費者知悉產品資訊的權利，自106年7月1日起製造之塑膠食品容器具，應全面依食品安全衛生管理法第26條標示，並同步揭露產品相關資訊，針對違反規定之業者，可處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

民眾在餐廳用餐或外帶餐點、購買手搖杯等飲料時，業者多少會使用含有塑膠的食品器具和容器盛裝食物，隨著消費者健康意識抬頭和一波波的食安風暴，民眾越來越在乎「食」的安全，因此為使食品業者及消費者能清楚瞭解產品相關資訊及注意事項並正確使用，食藥署持續加強食品器具、食品容器或包裝之標示管理，於105年4月18日公告修正和公告「應標示之食品器具、食品容器或包裝品項」。

簡單來說，自今年7月1日起製造之食品器具、食品容器或包裝，凡是會接觸到食物或飲料的食品接觸面若含塑膠材質，均應依食安法第26條標示，且須同時讓消費者知悉產品適用於接觸食品、為重複性或一次使用等資訊，並明確告知使用該產品的注意事項，以利消費者正確使用。

另外，且須同時讓消費者知悉產品適用於接觸食品、為重複性或一次使用等資訊，並明確告知使用該產品的注意事項，以利消費者正確使用。該署提醒業者及早因應，以符合法規規定。市售產品如未依規定標示，將依法要求廠商下架回收改善，屆期未改善者，產品沒入銷毀之，對業者並可處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥署提醒民眾，購買食品容器具或包裝時，應注意產品標示內容，選購標示完整之產品，並依標示說明正確使用，產品如已有刮痕、霧化、缺口、破裂等情況，應即更換新品。以上相關資訊均可參見（http://www.fda.gov.tw/）首頁/業務專區/食品/餐飲衛生/食品容器(具)及包裝專區。