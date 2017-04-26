漫遊臺灣‧生態體驗「2017生態旅遊年」正式啟動

（台灣英文新聞／生活組）交通部觀光局為推廣國內生態體驗，鼓勵國人多接觸臺灣美麗的大自然景色，規劃推動一系列生態體驗觀光主題，分別為生態旅遊年、海灣旅遊年、小鎮漫遊及脊樑山脈生態旅遊年，並於週三（25）日舉行「2017生態旅遊年」啟動記者會，公布優質生態行程。

詳細行程請瀏覽「漫遊臺灣‧生態體驗」官方網站 http://ecotour.taiwan.net.tw/

這些優質的生態行程是由社團法人臺灣生態旅遊協會共同組成生態行程遴選委員會，從國內多家旅遊業者精心規劃的行程遴選而出，包裝行程推出原住民部落、夜探螢火蟲、濕地生態、離島風情、森林步道、賞蝶賞花等20條精緻且多樣化之生態體驗行程，邀請民眾來趟感受大自然的優遊慢活。本次遴選出優質生態行程將同步公布於官方網站。

喔熊組長也出席記者會，大力推廣優質行程。

此外，為了讓民眾更深入瞭解臺灣生態之美，感受大自然的壯麗景色，交通部觀光局將舉行「臺灣在地觀光大使」徵選活動，徵選北中南東各一名觀光大使來分享臺灣豐富多元的生態美景，經人氣票選及面試二階段遴選後，將頒予每人7萬元旅遊獎勵金，一同向國人介紹各地生態行程與景點。觀光大使徵選報名於4月26日正式開始，詳細活動辦法請上官方網站查詢。

臺灣生態資源豐富，四季有賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度、生態體驗活動，交通部觀光局將國家風景區生態主題資訊置於局網，提供遊客一起體驗、瞭解、欣賞與享受沒有教室的大自然，共同創造永續發展環境，保存自然資源，讓下一代與我們一起感受臺灣生命力。