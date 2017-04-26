奢華！花蓮松邑莊園 頂級在地饗宴 秘境賞螢

春夏交替，只生存在清淨水域的螢火蟲，是都市人難得一見的美麗景觀，氣候宜人的4月是螢火蟲的季節，更適合來一趟放鬆身心的親近自然之旅。現花蓮縣瑞穗鄉松邑莊園將結合絕美自然景觀、精心規劃的賞螢季行程與在地新鮮食材饗宴，將帶給旅客螢光點點的難忘旅程。

夜晚在河邊、池塘或是稻田附近，只要有乾淨的水源、灌木叢與落葉，就有機會見到美麗的螢火蟲身姿。因此，松邑莊園推出《初春『螢』夏季》活動，將帶領遊客走訪花蓮後山眾多的螢火蟲私藏景點，推薦適合全家大小的寓教於樂生態行程，觀賞後山這些完全自然生長、非人工復育的螢火蟲，結合自然體驗與頂級民宿的奢華放鬆享受，讓來訪遊客沐浴在大自然「愛的光芒」當中。

花蓮知名的賞螢地點包括富源森林遊樂區、壽豐鯉魚潭等，每到四五月的賞螢季節，總有眾多旅客為了數以萬計的螢火蟲慕名而來。而近幾年來剛剛曝光、鮮為人知的地點就是花蓮瑞穗的「馬遠部落」。

位在中央山脈山腳下的馬遠部落，座落在瑞穗鄉的山區深處，經過台九線上的富源村向內走，再循著蜿蜒的小路深入山區方能抵達，因為開車並不容易進入部落，因此仍保留大量的布農族生活原始風貌以及不受污染的生態環境，蓊鬱的樹林、清澈的溪水，恍如與世隔絕的秘境。部落中可以輕易看見螢火蟲的蹤跡，像是馬遠國小、馬遠教會、部落山中的瀑布，都是賞螢的好地點，螢火蟲們就在灌木叢和乾淨水源之間四處飛舞著。

逛完了秘境，松邑莊園也將推出初夏小農餐桌，以主廚特選的在地食材、多國境料理手法烹調新鮮野菜與花東海岸漁獲。翠綠爽口的溫沙拉、鮮美誘人的清高湯、五彩繽紛的時令蔬果搭配牛、雞、魚等不定時更換的多種主餐，邀請旅客在來到後山觀賞美麗的螢光飛舞之際，也感受貼近自然的美好滋味。

松邑莊園提醒所有遊客，不管在任何地方賞螢，都務必隨手帶走垃圾，並且一定不能打開過亮的手電筒燈光，以免破壞螢火蟲的自然生長環境，永保火金姑漫山飛舞的美麗模樣。