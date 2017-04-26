中國首艘國造航母下水 時間巧警示意味濃

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）中國取得遼寧號已經進入第五年，不僅提早讓殲-15戰鬥機成為航母的艦載機，還以驚人的速度將其納入艦隊任務當中，如今，遼寧號身為中國「唯一」一艘航母的身份即將過去，因為中國即將推出第一艘「國造」空母，將航母總數帶到兩艘。

根據《新華社》報導，這艘航空母艦雖然還沒有正式命名，卻已經在今(26)日早上9點，正式於大連港舉行下水典禮，加入遼寧號的行列，成為中國人民解放軍海軍的第二艘航母，除此之外，下水成功也代表著，中國正式加入美國、俄國等國，成為有能力自行製造空母的國家。

事實上，中國購買遼寧號的時候，曾經一併購買了航母的設計圖紙，所以不難想像兩艘航母可能會有一些雷同之處，《美聯社》指出，兩艘航母載運的「航空器」數量十分類似，都可以搭載24架殲15戰機和12架直升機，不過比起現在主流的核動力，新航母可能會利用傳統的動力方式運作。

不過下水時間選的巧妙，這個時間點正是美國宣稱為了向北韓示威，決定將卡爾文森號(USS Karl Vinson)航空母艦戰鬥群從澳洲往北調的時候，除此之外，遼寧號服役後的前幾個任務，航向南海的爭議領海區赫然就在其中，此時中國已經掌握了兩艘航母，不管是對南海、對台灣，還是對美國，似乎都將有更大的發言權。