貿協成立印度中心 助業者攻南亞市場

外貿協會昨（26）日揭牌成立印度中心（India Center），由外貿協會董事長黃志芳及印度台北協會會長史達仁以印度傳統點燈儀式進行；黃志芳則說「盛宴已經開始，台灣不應錯過。」

黃志芳表示，印度有13億人口規模，是東協的2倍，且人口中位數只有27.6歲；經濟成長更持續領先中國大陸及東協，根據IMF等經濟機構預測今年成長率超過7%，領先所有主要經濟體，許多國家早已積極在印度市場布局。

昨天成立印度中心，就是希望協助台灣業者打開印度市場的大門。在印度中心下設置印度專案小組，透過貿易投資、產業合作與人才培養，專門協助業者進軍印度市場，提供客製化的服務；而印度研究室則對經濟、產業、政策法規、消費行為、產業機會、社會文化等進行深入研究。

黃志芳指出，新南向政策秉持以人為核心，包括原本南向政策未納入的南亞市場，印度更是「重中之重」。對台灣不論從事代工出口或有意開發印度廣大內需市場的業者，印度絕對是不可忽視的選項。

而相較於印度未來經濟的爆發性成長，台灣長久以來對印度的投資或出口卻相當薄弱，黃志芳提到，甚至有些企業提到印度就搖頭，如果繼續用這種態度看待印度，將會錯失重要的歷史機遇。

未來，貿協也會努力扮演整合者角色，協助業者打開印度的大門，並前進孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡等南亞市場。