評全球新聞自由 無國界記者：正遭遇前所未有威脅

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）無國界記者組織（Reporters Without Borders）今（26）日表示，全球新聞自由正遭遇「前所未有的威脅」，直指川普（Donald Trump）當選美國總統之後，便進入了所謂「假新聞的新後真相時代（"new post-truth era of fake news"）」，表示川普在選舉期間對媒體惡毒的攻擊、以及英國脫歐公投等都對全球新聞自由造成重大危害。

無國界記者組織今天發佈的全球新聞自由排名，在180國中，台灣從去年的第51名進步到第45名，更在亞洲名列第一。

內容雖未細述台灣，但該組織4月初才公布將放棄香港、在台灣成立亞洲的第一個辦公室，負責管理東亞地區包含中國、香港、台灣、日本、南北韓與蒙古的新聞自由狀況，正是看中台灣的新聞自由度、地理位置和軟體服務。

無國界記者組織今天發佈排名的同時，也直言全球的新聞自由狀況已來到「臨界點」，對媒體的監視以及專制強人的崛起都讓媒體自由遭受傷害。

在今年的排名中，美國（43）和英國（40）皆分別下滑兩個名次。該組織表示，似乎沒有人在為主要民主國家的新聞自由把關；新聞自由正在遭遇「前所未有的威脅」。

組織接著表示，180個國家中，共有72國的新聞自由正處於險境，其中包括俄國、印度、以及中國。

「對媒體進行攻擊已成為常態，專制強人也四處崛起；我們正處於一個後真相、文宣、以及壓迫自由的年代---民主國家更是如此。」

組織特別提及，川普崛起、英國脫歐等事件，皆可見對於媒體的高調抨擊和反媒體的惡毒評論，「以致加速全球進入後真相、假新聞、假情報的時代。」