土耳其人權疑慮加劇 歐洲委員會：已列觀察名單

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）土耳其在公投過後已經確定可以讓總統擴權，然而由於總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)過往的不良紀錄，歐洲最老牌的人權組織歐洲委員會議會(PACE)十分擔心擴權後的影響，已經正式通過將其列入危害人權民主的觀察名單。

PACE雖然不是歐盟的下級機關，但是它所有決定都被歐盟密切注意著，而早在2004年以前PACE就提議，要將土耳其列入民主與人權危害國家的觀察名單當中，只是2004年土耳其開始研議加入歐盟，所以暫時推遲相關的議案。

然而，隨著公投結束，PACE意識到埃爾多安擴權的危險性，加上本週五歐盟各國外長將要集會討論公投後的對土關係，因而決定重提這個提案。

然而就在這個提議重新送到表決桌上後，立刻受到土耳其的強烈抗議，土耳其政府指控PACE這樣的行為是基於強烈的種族主義和伊斯蘭恐懼症，不只「不正義」，更嚴重危害民主的精神，因此表示身為PACE最元老的會員國之一，土國政府可能將被迫「重新考慮繼續擔任會員國」。

PACE的議員則引用歐洲安全與合作組織(OSCE)的調查指出，土國公投的支持、反對雙方，在不公平的立足點上競爭，不符合民主真正的價值，同時也表示，政府明顯濫用了去年七月政變後通過的國家緊急狀態，藉此通過緊急狀況明顯不需要的法律，已經踩到議會的底線，除此之外，PACE也表達了對土耳其將重新開始執行死刑的關切，表示將會「好好注意」土耳其。

這個將土國列入觀察名單的議案，以113票贊成、45票反對、12票棄權正式通過，只是，PACE的「關切」代表著什麼呢？

依照往例，被關切的國家將會不斷有人權觀察團體前往進行調查，同時也會被不斷的在PACE位於史特拉斯堡的總部會議上被提起以作討論，目前已在觀察名單上的國家有阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、波士尼亞與赫塞哥維納、喬治亞、摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭與塞爾維亞，加上土耳其後共有十個國家。

長期專注於歐盟、土耳其關係的荷蘭工黨議員Kati Piri指出，靜觀其變等待土耳其自己改善的時候已經過了，現階段歐盟應該有更明確的表示，才能對土國起到作用。