全球新聞自由 台灣亞洲居冠全球排名45

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合報導）無國界記者組織（RSF）今(26)天公布2017年新聞自由指數排名，台灣在180國中名列第45名，比去年進步6名，更位居亞洲新聞自由之冠。



無國界記者組織發表今年的全球新聞自由排名，台灣從去年的第51名進步到第45名，雖然報告內容未特別提及台灣，但無國界記者組織4月初才公布將在台灣成立亞洲的第一個辦公室，正是看中台灣的新聞自由度、地理位置和軟體服務。

報告更指出，台灣媒體自由最大的威脅來自中國，中國透過經濟和政治持續對台灣媒體施加壓力。然而，台灣部分私營媒體的編輯底線也產生了極端的變化，越來越可見媒體採取類似中國共產黨的政治宣傳手法。而國有的媒體也常有台灣官員直接介入編輯的決策，使報導的獨立性受到威脅。

無國界記者組織自2002年起，每年公布新聞自由指數排名，評量項目包括媒體多元性、獨立性、記者安全和自由等。

在無國界記者組織評比的180國中，前10國為挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、哥斯大黎加、瑞士、牙買加、比利時和冰島。

美國退步兩名為第43名，南韓進步7名為第63名，日本持平為第72名，香港退步4名為第73名。

新聞自由狀況最差的5國依舊為中國大陸、敘利亞、土庫曼、厄利垂亞和北韓。

