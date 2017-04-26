小孩OX型腿 長短腳？醫師：恐是缺鈣造成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）家中小孩有高低肩、長短腳、駝背、OX型腿等身形問題嗎？醫師表示，可能不是單純姿勢不良，鈣質若攝取量不足也會造成這些現象。呼籲家長應注意家中小孩的營養攝取，特別是攝取足夠的鈣質才能維持骨骼正常發育。

根據台灣家庭醫學會資料顯示，脊椎側彎的盛行率約3-5%。振興醫院骨科主治醫師朱唯廉表示，脊椎側彎也有可能進一步引發高低肩、骨盆傾斜或長短腳等情況，影響孩童外觀與健康發育。朱唯廉醫師說明，多數家長習慣將這些現象歸咎為姿勢不良，卻忽略鈣質對於骨骼支撐力的影響性。他強調，國外已有多項研究證實鈣質攝取不足導致脊椎側彎、駝背，如國際知名醫學雜誌Spine和美國物理醫學雜誌，這些研究皆顯示鈣質攝取足夠對於維持骨骼正常的重要性。

據國民健康署2014調查顯示，台灣七至十二歲學齡孩童近100%鈣質攝取不足，針對該現象，朱唯廉醫師表示孩童在成長過程中，會先由腦垂體會分泌生長激素，接著刺激長骨遠端的生長板礦化形成骨骼，而鈣質則是骨骼礦化過程中關鍵營養素，若缺少鈣質將影響骨質密度與骨骼支撐力。若隨著孩童增高、增重，在骨骼支撐力不足情況下，不僅高低肩、長短腳，也可能會引發駝背、ＯＸ型腿等現象。

朱唯廉醫師說，鈣質是孩童成長過程不可或缺的關鍵營養素，而除攝取足夠鈣質、蛋白質、飲食均衡之外，孩童也應每天睡足八小時、多做彈性運動如打籃球、跳繩等，加上每天日曬10~20分合成維生素D協助鈣吸收，幫助孩童骨骼正常發育，另外，每日攝取定量鮮乳是最簡單實際的方法。

台北市居家照護營養師程涵宇強調，成長中學童要攝取足夠鈣質與蛋白質，而鮮乳不僅擁有這些營養素，是孩童成長不可獲缺的飲品，同時也是人體鈣吸收最好的飲品，國健署建議每日應攝取1.5~2份奶，但根據最新調查顯示，學童每日僅攝取0.7份，不達每日建議量。

程涵宇營養師說，到高中前都是人體鈣吸收的黃金期。她建議家長應把握這段期間，讓學童每天攝取兩份鮮乳，一份鮮乳為240ml，約莫是一瓶超商即飲規格的量。若家長因為上班忙碌，也可以去超商購買由鮮乳廠層層用心把關、具有牛頭標章的鮮乳，品質更有保障。