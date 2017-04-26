終有動靜 駐韓美軍開始裝備薩德

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）引發中國與北韓不滿的終端高空防禦飛彈(THAAD，又稱為薩德系統)在運抵南韓後，一直沒有新的消息，不過今天美軍已經開始動作，似乎想要完成系統的部署。

《韓國聯合通訊社》(Yonhap)在今(26)日報導，由於北韓緊逼的核子試爆和飛彈試射，駐韓美軍已經開始將薩德系統的組成零件轉移至樂天公司捐出的空地上，似乎將不顧外界的反對，開始薩德系統的部署。

在此之前，雖然南韓與美國覺得在首爾附近部署薩德系統實屬必要，中國卻表達擔憂，認為防禦系統對北韓的嚇阻作用很小，部署的行為反而激怒北韓，造成相關軍事行動的頻率不減反增，危害地區情勢穩定。

報導指出，載運薩德系統組件的拖車在今日抵達位於星州郡，原本是樂天集團旗下高爾夫球場的韓國南部場地，而早在三月北韓發射四枚彈道飛彈後，美軍就已經將第一批薩德系統的零件運送至南韓，只是長久以來，美國與南韓在面對外界疑問時，都選擇避談薩德系統的去向。

除此之外，朴槿惠的下台也讓南韓局勢增添了許多不確定性，南韓將在五月舉辦大選，薩德系統要部署還是不要部署成為各個補選候選人的重要議題。

由於中國對樂天公司捐獻土地表達強烈反彈，甚至引發中國境內的反中情緒，導致樂天公司在中國的交易慘澹，因此在處理薩德相關事物時，各個參選的南韓候選人還是用較為小心的態度去面對。

薩德最新的動向，可能會牽動整個東北亞地區的局勢。