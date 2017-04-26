〈時評〉年改法案 終須一戰？

為了改革不公不義的年金，相關法案在立法院審查時，民進黨政府受到內外夾擊，但若因此延誤改革契機，反而夜長夢多，除了努力溝通外，民進黨也必要做好終須一戰的準備，才能在回應社會各界的期待，但國民黨也要考慮到，這是否會對國家社會造成傷害。

年金改革法案陸續送到立法院審查，不過，立法院內除了國民黨團杯葛外，立法院外也被抗議團體包圍，民進黨承受著極大壓力，但改革勢必引起陣痛，蔡英文政府必須挺住這股壓力，才不會讓世代為了不公年金繼續對立。

民進黨團的當務之急，是盡速將法案在各個委員會展開實質審查，然後送出委員會，再經過一個月的朝野協商，才有機會在本會期結束前，將法案三讀過關送出立法院。

原本民進黨已排定相關法案在委員會審查，但因考量到內外圍氛圍，因此，同意國民黨的要求，召開兩場公聽會，這是國民黨的緩兵之計，目的是想拖延審查時程。

民進黨為求朝野和諧，只能委曲求全，以退為進，以換取年改法案能順利在委員會審查，然後再透過人數優勢，排除國民黨的障礙。

但可以預見的是，國民黨和陳抗團體會以為這些招術有效，公聽會過後，又會想盡辦法、百般阻擾，讓法案審查進度一拖再拖，甚至到會期結束，仍在原地打轉。

國民黨必須思考，永無止境的杯葛，霸占主席台，甚至造成衝突，受傷害的永遠是台灣整個社會，不會是民進黨而已。

而民進黨身為執政黨，面對在野黨的阻擋，有責任排除一切障礙，若是運用各種溝通方法無效，走完法定程序後，恐怕就是到了終須一戰的關鍵時刻，因為一再讓步，只會讓國民黨節節進逼，甚至連帶接下來的法案，都會受到掣肘，致施政一事無成。

只是，這樣的結果，真的好嗎？

​（作者李平華，資深媒體人）