戴奧辛影響雞蛋產業 蛋農擬提國賠

衛生福利部驗出來自彰化的雞蛋含超標戴奧辛，影響彰化雞蛋產業，有蛋農認為，若事後證明雞蛋「沒問題」，擬提國賠。



彰化縣政府今天舉辦「彰化安心蛋」記者會，彰化縣長魏明谷與蛋農共同促銷，現場準備大量茶葉蛋、滷蛋、水煮蛋、蛋捲等蛋製品，記者會還沒結束，就吸引民眾搶拿，現場一片混亂，但也顯見許多民眾仍不介意戴奧辛雞蛋風波，用行動力挺彰化縣的雞蛋。



中華民國養雞協會產銷督導委員會執行長陳進丁說，事件爆發後，全台雞蛋每天約滯銷400萬顆，蛋農深受打擊，且當初採樣過程是否有瑕疵，也不得而知，官方、成大的檢驗報告，若未來發現為「結果有問題」，蛋農將提告、要求國家賠償。



魏明谷也認為，若事後證明遭中央機關點名的3家蛋雞場「沒有問題」，縣府將協助求償；彰化縣養雞隻數約2400萬隻，市售的2顆雞蛋之中，就有1顆產自彰化縣，盼藉今天的宣傳活動，讓民眾知道彰化的雞蛋很安全、營養價值高、價格經濟划算。



中華民國養雞協會常務理事黃榮珍說，衛福部尚未查清戴奧辛來源及確切蛋雞場，就冒然公布彰化縣出產的雞蛋含有超標戴奧辛，已嚴重影響雞農、蛋農生計，「根本害死人」，且雞蛋產地價格從每台斤約新台幣29元，已大跌6元，銷量也減少3成，讓蛋農叫苦連天。



衛生福利部食品藥物管理署委託國立成功大學執行竹苗地區食品中戴奧辛含量調查分析計畫，18日接獲執行單位通報，檢出1件雞蛋的戴奧辛含量5.2皮克/克，超出管制限值2.5皮克/克，屬異常偏高，經追查來源，發現雞蛋來自彰化縣的雞蛋批發行、蛋雞場。