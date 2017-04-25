歡慶母親節 中華電信用iPhone 6s Plus寵『I』媽媽

(台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導) 中華電信今(25)日表示，為貼近媽咪的需求特別在母親節前，針對iPhone 6s Plus推出超殺降價優惠，並且搭配指定方案及費率，購機價最高折11,000元！

中華電信說，自5月1日起，凡申辦iPhone 6s Plus(32G或128G)，搭配大4G金讚購機方案，申辦999型(含)以上資費級距，即享第一重優惠，購機價限時下殺4,000元，月繳1399型(含)以上，還可再享第二重優惠「高資費加碼折價」，最高可折3,000元。此外老客戶及VIP客戶可再享第三重優惠，購機最高再折5,000元，多重折價優惠享不完，趕快把握機會申辦，讓時尚媽咪輕鬆跟上4G潮流！

中華電信進一步的說，以申辦大4G金讚方案為例，月付1,399元(租期30個月)，iPhone 6s Plus(32G)原購機價9,900元，下殺4,000元，再享高資費加碼折價1,000元，購機價限時優惠4,900元；另10年以上老客戶可再享1,000元購機折價，購機價只要3,900元；而VIP尊榮級客戶享購機折價5,000元，即可將手機0元帶回家！另，若搭配大4G金讚方案1,799元資費級距(租期24個月)，iPhone 6s Plus(128G)購機價原為11,900元，限時下殺4,000元，再享高資費加碼折價2,000元，購機價限時優惠5,900元；另10年以上老客戶可再享1,000元購機折價，購機價只要4,900元；而VIP尊榮級客戶可享多重優惠限時下殺，總計最多共折11,000元，購機價只要900元！相關優惠活動到6/30止，詳細活動辦法可上中華電信官網查詢。