戴奧辛蛋源頭都在彰化 農作物監控未超標

（中央社記者楊淑閔台北25日電）戴奧辛鴨蛋、雞蛋都在彰化爆發，彰化農作物是否也受污染？農委會表示，除100年因檢舉調查外，加上近6年的例行性監控調查，彰化地區都沒有作物戴奧辛超標情況發生。

民國94年發生戴奧辛鴨蛋跟今年日前發生的戴奧辛雞蛋，兩次的蛋類遭戴奧辛污染事件都出自彰化地區，外界質疑彰化農作物是否遭污染？農委會農糧署經查與環保署過去合作調查紀錄顯示，只有100年有人檢舉，但是作物的戴奧辛檢驗都沒超出歐盟標準。

農糧署說明，公民團體曾在100年檢舉，有人在彰化伸港台61線高架橋下傾倒含戴奧辛的造粒集灰塵，100到101年間調查時也發現造粒集灰塵，但經抽樣包含落花生9件、稻穀4件、芝麻1件及山藥1件等4種、15件作物，戴奧辛檢驗都沒超出歐盟標準。

由於國內沒有作物戴奧辛殘留標準，農委會對比歐盟的行動管制值，都沒有超標；針對棄置廢棄物及造粒集塵灰的河川地區域，由經濟部水利署河川局配合環保署劃設農漁牧行為限制使用地區，停止租用河川地，也禁止農民耕作。

一般而言，集塵灰會飛揚，為了便利運輸，會做成造粒狀態，即所謂的造粒集塵灰。

在例行性監控方面，農糧署並說，衛福部、環保署及農委會，每一季都會召開「環境保護與食品安全協調會報」，環保署會公布事業單位排放管道（煙道）戴奧辛監測不合格資料，然後環保署、農委會接著各自就可能受影響周邊環境進行環境及農作物的調查與檢驗。

農糧署統計，從100年起迄今的抽驗結果顯示，彰化的高風險地區作物，並沒有戴奧辛超標案例；100年之前，也無傳聞案例。

其中，103到104年農委會針對戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯高污染潛勢地區的地上農作物，共採集34件，其中彰化占6件，包含洋蔥、蔥、小白菜、葉用甘藷及芹菜等5種作物都合格。

但其中1件桃園蘆竹區某工廠周邊的葉用甘藷戴奧辛超出歐盟標準，作物已剷除並改善，105年檢測合格復耕。

105年農委會依環保署提供戴奧辛監測超標之事業單位排放管道（煙道）資料，對鄰近農地作物進行戴奧辛檢測，共採樣15件作物，全沒有超過歐盟的標準。

若僅就毗鄰彰濱工業區及芳苑工業區的彰化來說，農糧署表示，只有100年有人倒造粒集塵灰的案件，在橋下河川地發現有含戴奧辛的造粒集塵灰，但是作物沒有超標，近6年的監控調查，也沒有作物戴奧辛超標情況發生。