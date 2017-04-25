期交所推盤後交易制度等相關活動　5/15起鳴槍起跑！

(台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導) 期交所即將於今(2017)年5月15日正式推出「盤後交易制度」及「美國道瓊期貨」及「美國標普500期貨」，為活絡盤後交易時段及新商品交易，並鼓勵期貨業者及期貨交易輔助人(IB)積極推廣，以及鼓勵一般交易人及法人機構參與交易，期交所自上市當日起推出相關交易獎勵活動，期使從業人員及交易人更加熟悉並使用盤後交易及新商品進行避險等交易。

盤後交易時段掛牌商品係立基於期交所「三足鼎立」發展策略，包含三大類共11項商品，分別為國內股價指數類商品，含臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權；其次為境外股價指數類商品，含括美國道瓊期貨及美國標普500期貨；再其次為匯率類商品，含小型美元兌人民幣期貨、美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣選擇權、美元兌人民幣選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨。其中國內股價指數類商品及境外股價指數類商品於一般交易時段(以下簡稱日盤)下午1時45分收盤後，自下午3時開始盤後交易時段(以下簡稱夜盤)；匯率類商品日盤於下午4時15分收盤後，自下午5時25分開始夜盤交易，11項商品之夜盤均交易至次日上午5時。

為配合這次盤後交易制度及美國道瓊期貨及標普500期貨(以下簡稱新商品)的上市，期交所推出相關交易獎勵活動包括：(一)於「第2季期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」及「第2季法人機構交易獎勵活動」中，針對5月15日起上線之11項盤後交易商品，增訂相關獎勵措施；(二)於5月15日至9月30日加碼推出「盤後交易時段交易獎勵活動」；(三)於5月15日至6月30日舉辦「美國道瓊期貨及美國標普500期貨交易獎勵活動」。前揭各項獎勵活動內容及獎勵方式，依獎勵對象別說明如下：

一、自然人

1.夜盤獎勵：採抽獎方式辦理，依活動辦法，交易口數達5口至5,000口(5月為2,500口)不等之各獎項門檻者，即可獲得抽獎機會，每名獎金3千至5萬元不等，獎項包含「上線首日時時抽」、「上線首月日日抽」、「月月抽-加碼獎」及「月月抽-爭霸獎」等，總計有120個中獎名額。

2.新商品獎勵：採抽獎方式辦理，依活動辦法，依商品別，各商品交易口數達2口至5口不等之各獎項門檻者，即可獲得抽獎機會，每名獎金3千元，獎項包含「上市首日交易時時抽」、「上市首週交易日日抽」及「上市首季交易月月抽」等，總計有67個中獎名額。

二、法人機構(含期貨自營商)

1.夜盤獎勵：各法人機構當月從事夜盤交易之日均量達一定標準者(如國內股價指數期貨達30口、臺指選擇權達60口、其他夜盤商品無交易量門檻)，則針對夜盤月交易總量給予手續費折減獎勵(如國內股價指數期貨12%~40%、臺指選擇權10%~40%、其他夜盤商品60%)；另為進一步提高法人機構參與交易夜盤商品誘因，凡法人當月從事臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權之夜盤日均量占日盤日均量之比重達一定標準者，則提供連結日盤商品進階折減誘因(如日盤原適用折減比率為5%，進階至10%)。

2.新商品獎勵：各法人機構當月從事美國道瓊期貨及標普500期貨之日盤及夜盤日均量達一定標準者(如日盤5口、夜盤無交易量門檻)，針對日盤及夜盤月交易總量分別給予手續費折減60%~80%及60%獎勵。

三、 期貨經紀商及期貨交易輔助人(IB)

1.夜盤獎勵

(1)期貨經紀商及IB：當月夜盤日均量占日盤日均量之比重達1%以上者，依占比分為4個獎勵級距，針對夜盤月交易總量給予手續費折減5%~20%獎勵。

(2)期貨經紀商業務員：各期貨經紀商當月日均量達500口以上者，依交易量排序取前12名期貨經紀商，各可指派5名交易量最大之業務員獲頒3萬~1萬元不等獎金。

(3) IB分公司經理人及業務員：各IB分公司當月日均量達50口以上者，依交易量排序取前50名，IB分公司經理人除可獲頒2萬~1萬元不等獎金外，各可指派1名交易量最大之業務員獲頒2.5萬~1萬元不等獎金。

2.新商品獎勵：依商品別，期貨經紀商當月各商品交易量達500口以上(5月250口)及實動帳戶達6戶以上(5月3戶)，設有「交易獎」5名、「實動帳戶獎」3名，及前兩獎項得獎業者可指派1名交易量最大及實動帳戶最多之業務員獲頒「業務員獎」。

上述各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎期貨商、IB及相關從業人員上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同為擴大臺灣期貨市場規模而努力。(相關活動詳請參見附檔表格)