富邦華一銀行取得大陸境內公民人民幣業務牌照 外灘支行同時開業

富邦華一銀行今日（25日）宣佈，取得大陸境內公民人民幣業務牌照，成為大陸唯一一家可對中國境內公民開展人民幣業務的台資銀行，亦是大陸第一家全牌照運營的台資銀行。同日，上海外灘支行正式開業，富邦華一銀行在大陸的營業據點達到24家(含獲批籌之武漢分行)，未來富邦華一將加速本地化經營腳步，提供客戶精品級的精緻金融服務。

今日富邦華一銀行上海外灘支行的開業儀式，由富邦華一銀行董事長洪佩麗、富邦華一銀行行長詹文嶽共同出席。黃埔區台辦、上海市台協等機構相關領導也應邀出席本次開業儀式。

富邦華一外灘支行所在的外灘6號，是外灘現存歷史最悠久的建築之一，也是中國人自辦的第一家銀行---中國通商銀行舊址。（照片由富邦金控提供）

洪佩麗表示，富邦華一銀行自成立以來，以「立足海峽兩岸，積極服務台商」為宗旨，依託母公司臺灣富邦金控的集團資源優勢，以廣大台商為中心，扮演著兩岸三地金融流通的重要角色。同時，富邦華一銀行亦堅持「本土化」的戰略佈局，積極服務本地客戶，目前網點已覆蓋長三角、珠三角、環渤海及中西部地區，為大陸服務網點數量最多的台資銀行。相信本次取得境內公民人民幣業務牌照後，富邦華一銀行將憑藉母公司富邦金控在金融服務方面的豐富經驗和先進理念，把具有台資銀行特色的優質精緻金融服務帶給更多境內客戶，在促進海峽兩岸互通互融，增進經濟金融交流發展方面發揮更加積極的作用。

詹文嶽表示，富邦華一銀行在中國大陸經營已達二十年，對於本地市場的金融需求有深入的了解，本次取得境內公民人民幣業務牌照，成為大陸首家且唯一一家可對境內公民開展人民幣業務的台資銀行，更是富邦華一銀行根植大陸、深入本地市場並長期發展的具體決心與承諾！富邦金控是唯一在兩岸三地均擁有銀行子行的台資金融機構，富邦華一將與母公司充分合作，將台灣著名的精品金融服務導入大陸，讓多本地客戶可以享受到高品質且精緻化的金融服務。