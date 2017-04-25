新北市運動樂活系列活動3對3籃球賽　高中職組4/25首發開戰

新北市政府教育局今(25)日起舉辦「2017新北市運動樂活系列活動3對3籃球賽」，其中高中職組3對3籃球賽為首發活動，於新北市泰山高中籃球場樂鬧登場，共有20 隊480位隊職員選手參加。

教育局表示，籃球運動是在校園中非常受歡迎的球類運動，為提升班際更多同學參賽意願，「2017新北市運動樂活系列活動」特別增加國中組、國小組3對3籃球賽項目，提供更多班級學生參與機會，透過3對3籃球賽活動培養同學團結合作精神，溝通能力、交際能力、領導能力，並訓練頑強拼搏的意志品質和自我心理調節能力及在球場上藉由球技交流彼此學習與結交更多好朋友。

泰山高中李立泰校長表示，學校報名2017新北市運動樂活系列中小學3對3籃球賽學校的高中職男子組、女子組及混合組，共計3隊參加，報名的班級選拔是經過校內班際3對3籃球賽中選出的校內冠軍隊，透過班際競賽的過程，讓同學們主動利用課後時間，加強籃球技術的自我訓練，此外，該校導師表示，透過多點比賽方式的班際3對3籃球賽，讓一些平常在運動表現不是非常出色的學生，也有了參與的機會，有了表現的舞台，也更凝聚了班級的榮譽心！

2017運動樂活系列活動中小學3對3籃球賽高中職組於今(25)日在新北市泰山高中籃球場(泰山區辭修路7號)舉辦，國小組將於2017年4月26日（星期三）在樹林國民運動中心(樹林區中正路188-6號)舉辦，國中組及行政組將於2017年4月29日（星期六）在永和國民運動中心(永和區永利路250號)舉辦，今年共有57支隊伍報名參賽，各組冠軍將於當天產生。這次參賽隊伍皆是有備而來，戰況勢必激烈，精彩可期，歡迎各界人士踴躍前來觀賞加油，一起到現場體驗3對3籃球運動的熱情與活力。