第八屆「富邦身心障礙才藝獎」熱烈報名收件中

由台北富邦銀行公益慈善基金會主辦的第八屆「富邦身心障礙才藝獎 —比翼雙飛、推手共榮」，比賽分為「創作類」與「表演類」 兩大類，總獎金高達100萬元，目前熱烈報名收件中， 歡迎身心障礙朋友們勇於展現創作與表演才藝，前來挑戰！ 本次比賽特別設立「好推手鼓勵金」， 邀請社會大眾共同發掘具有才藝的身心障礙朋友， 並推薦以及協助其來參加比賽，若參賽者獲得佳作以上之獎項， 則推薦人將可獲得新台幣5,000元。

台北富邦銀行公益慈善基金會表示，自2004年以來， 已經舉辦七屆「身心障礙才藝獎」， 鼓勵身心障礙朋友發揮創作與表演才藝，報名組數超過2,200組 ，每一屆都引起社會大眾的熱烈迴響。我們期望藉由持續舉辦「 身心障礙才藝獎」，鼓勵才藝非凡的身心障礙創作者們發揮潛能， 在創作的道路上勇敢前進，也希望喚起更多社會大眾的參與及支持， 共同為他們加油！

「富邦身心障礙才藝獎」與其他比賽最大的不同，比賽並不是句點！ 台北富邦銀行公益慈善基金會表示， 基金會將為得獎者舉行音樂會及作品聯展，提供更寬廣的表演舞台， 鼓勵他們展現才華追求夢想。第八屆「富邦身心障礙才藝獎」 得獎者將有機會受邀參加今年九月的大型音樂會表演、加入自200 5年起組成的「愛無限樂團」，參與巡迴全國高中職大學校園、 長者機構與大型戶外演出活動， 另有機會參加在國家音樂廳舉辦的音樂會；此外， 也為創作類得主舉辦創作畫展，我們希望讓更多社會大眾看到、 聽到這群才華洋溢的身心障礙朋友們精彩的表演與創作作品。

第八屆「富邦身心障礙才藝獎」收件截止日為5月22日， 比賽分為「創作類」與「表演類」兩大類共五組，「創作類」 分為繪畫組與工藝組，「表演類」分為器樂組、歌唱組、 肢體表演組。此次「創作類」初賽，由參賽者寄交作品照片， 入圍決選者才檢送作品原件至決賽場地；「表演類」 初賽則選用影音初選的方式，參賽者需檢送3分鐘的表演精華片段， 入圍決選者將於決賽現場演出。

凡民國94年1月1日以前出生者， 且領有中華民國身心障礙證明或身心障礙手冊之本國人士皆可報名參 加，總獎金高達100萬元，歡迎身心障友們勇於展現才華。 報名表及簡章請至台北富邦銀行公益慈善基金會網站http:// www.taipeifubon.org.tw/下載， 服務電話：(02)2886-3000#21才藝獎執行小組。