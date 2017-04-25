新北市親師生平台‧PaGamO遊戲學習平台合作簽約

新北市教育局今(25)日於板橋區江翠國中舉行「 新北市親師生平台」與「PaGamO遊戲學習平台」合作簽約儀式，由教育局長林奕華與幫你優股份有限公司葉丙成執行長（兼任臺灣大學教授）共同簽署合作備忘錄。林局長、葉丙成執行長與學生組成「鬥士隊」及「遊俠隊」，現場進行英語電競PK示範賽，除了為4月27日即將開跑的「PaGamO英文單字線上挑戰賽」暖身外，也呼應電競正式納入2020亞運競賽項目，讓學生體驗電競賽事的臨場感，現場加油聲不斷。

教育局長林奕華表示，遊戲式學習是一種新興的學習方式，可同時兼顧遊戲性與教育性，達到寓教於樂的目的。與PaGamO 遊戲學習平台合作的目的，最主要在鼓勵學生經由遊戲的過程，除了可以習得學科知識外，也可透過克服挑戰的歷程，學習解決問題 及團隊合作的能力，並從遊戲中獲得成就感及提升學習動機。

新北市今(2017)年正式透過「親師生平台」介接「PaGamO 遊戲學習平台」，經由系列英語學習競賽活動，鼓勵新北市的學生從遊戲中學習，藉此提高英語學習動機。「PaG amO遊戲學習平台」由臺灣大學電機系教授葉丙成帶領學生團隊獨立開發，2014年打敗來自包括哈佛大學等427所大學與團隊，得到Reimagine Education全球教學創新大賽總冠軍。三年來，臺灣已有1 萬1千名中小學老師將PaGamO遊戲化教學平台引進一般教學與 補救教學使用，並成功激發超過35萬孩子的學習動機，相當於全臺每6個中小學生就有1個藉由PaGamO找到學習熱情與自信。

新北市教育局後續將於PaGamO遊戲學習平台合作辦理一系列活動，自5月1日起，本市的學生、家長與老師，只要下載「新北校園通APP」，即可掌握最新活動消息。未來將陸續推出「 大旅行家系列活動-PaGamO英文單字線上挑戰賽」、「學習瘋一夏-暑假學習活動」、「英雄之戰-學科電競大賽」及「新北校園通APP-積點趣活動」等翻轉學習系列活動。 大旅行家活動是藉由攻城掠地的有趣方式，激勵學生學習英文單字，而7-8月也會推出「學習瘋一夏」活動， 讓學生於暑假期間也能保持學習的熱情，下半年則會推出全市性的「英雄之戰」學科電競大賽，並舉辦現場總決賽，讓學生不但從中獲得學習樂趣，也能體驗電競的臨場感。

新北市長期推動資訊教育，以學生學習為中心，首創建置「 新北市親師生平台」，並介接多項優質學習平台，繼去年與均一教育平台合作後，本次又再加入PaGamo遊戲學習平台，希望鼓勵教師多加善用平台導入領域教學，讓新北市師生有更多元的學習管道，同時引導學生透過遊戲式學習方式，豐富其學習面向及增加學習興趣。