年過50歲保持頭腦清醒的小秘方：運動

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導)根據研究指出，年過50歲以後，想要維持思緒清晰，以及遠離大腦退化的最好方法就是─每周維持適度運動數次。

運動的好處多不勝數，除了可以強健體魄、抒發壓力外，也能降低罹患許多疾病的風險，例如：第二型糖尿病和癌症，另外運動對大腦也是好處多多，尤其是邁入中老年以後。運動可以增加腦部的血液流量與提供腦部更多氧氣，進而增強其健康，以及增進神經元的功能、促進神經元生長和鞏固神經元。

研究人員翻了39份研究報告後發現，若人們定期的鍛鍊心臟和肌肉，思緒和記憶力能獲得相當大的改善，而且對於大腦已經出現認知錯亂徵兆的老年人來說同樣有效。

一篇刊登在《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）的研究曾指出，對於那些不適合做劇烈運動的老年人來說，太極拳是一個的不錯的選擇。

為了實驗運動對大腦的影響，來自澳洲坎培拉大學的研究人員進行了為期4周的一系列測試，結果發現，在各項大腦測試中，有氧運動不僅提高認知能力（如思維，閱讀，學習和推理）；而肌力訓練（例如重力訓練）對記憶、大腦組織和執行能力有顯著幫助。

研究學者Joe Northey表示，對於50歲以上的年長者來說，實驗證明有氧運動和肌力訓練能有效改善他們的大腦功能。他也補充說明，無法做到以上兩種較激烈運動的長者也沒灰心，因為只要維持每周一到兩次適當且溫和的運動也可以改善大腦狀況。

根據英國官方衛生單會指南（NHS guidelines），每周應進行至少150分鐘的有氧運動，

並且鍛鍊主要作用肌至少2次以上。英國公共衛生局官員Dr Justin Varney指出，運動不嫌時間短，即便短短10分鐘也是對身體有益，而超過150分鐘則可降低1/3抑鬱和失智的風險，而且不分年紀，有運動習慣者，精神健康狀態都比沒運動者佳

不過醫師提醒，運動雖然有益大腦健康，仍需維持健康的作息和飲食，不做任何傷害健康的行為，例如酗酒和抽菸等，否則運動再多也徒勞無功。