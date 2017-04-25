台北富邦銀行榮獲《讀者文摘》「財富管理銀行類金獎」

台北富邦銀行持續在「財富管理」領域締造亮麗佳績，繼拿下《財訊雙週刊》2017財富管理大獎--「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」及「最佳數位獎」之後，今日(24日)再度榮獲《讀者文摘》2017信譽品牌(Trusted Brand)—台灣地區「財富管理銀行類金獎」，連續三年蟬聯此殊榮，顯見向來從客戶最關心的角度出發、以滿足客戶需求為服務目標的台北富邦銀行，不僅深獲客戶信賴，更贏得市場肯定。

《讀者文摘》連續19年舉辦「信譽品牌(Trusted Brand)」大獎，每年透過網路問卷方式調查消費者心中信賴的品牌，調查範圍涵蓋台灣、香港、新加坡、馬來西亞及菲律賓等地，藉此發掘全亞洲最值得信賴的品牌。本次評選指標包括消費者對品牌的信賴程度、品牌對消費者需求的了解程度、品牌的價值、品質、創新及社會責任表現等6大項目，台北富邦銀行因長期提供客戶全方位的財富管理服務，深獲客戶青睞，在台灣企業中脫穎而出。

台北富邦銀行表示，專業的理財團隊、多元化商品、出色的風險控管機制以及致力於滿足客戶多樣化需求的服務，是台北富邦銀行財富管理業務表現勝出之關鍵。台北富邦銀行的財務顧問團隊與市場研究、產品設計及信託規劃等專家團隊緊密合作，不僅從第一線充分了解客戶需求及風險偏好；輔以背後堅實的專家團隊提供整體金融市場局勢；同時運用完善的風險控管機制協助客戶管控資產曝險指數，及早預警並提供投資調整建議，是客戶守護資產的最佳夥伴。

此外，台北富邦銀行在商品與服務上也積極創新，除了提供海內外股票、債券、ETF、信託、保險等多元理財商品外，2016年領先同業推出「外幣金錢信託」服務，客戶可依退休安養或子女教養等需求規劃多幣別信託，資產配置更靈活。此外，還能依年長及身心障礙客戶的照護需求，協助將外幣信託資金代為結匯、直接轉換為新臺幣支付生活及醫療費用，貼心照顧不同客戶的需要。

台北富邦銀行也成功打造「跨載具、跨平台」的數位金融平台，客戶可依個人使用習慣享受到最友善的數位金融服務。台北富邦銀行更首創行動銀行APP下單「海外股票/海外ETF零時差交易服務」，客戶透過手機就能輕鬆掌握海外不同市場的投資機會。整體台北富邦銀行數位平台(包括網路銀行、行動銀行、官網等)已支援超過200種的金融交易，且使用人數及客戶滿意度持續增長。

未來，台北富邦銀行將持續秉持「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，為客戶提供全方位的金融服務，以客戶需求為出發，用心守護每一份所託，與客戶攜手共創財富人生。