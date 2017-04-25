中華電信獲讀者文摘消費者信譽品牌電信業唯一『雙料白金獎』

中華電信身為國內電信領導業者，優良的品牌形象深植人心，屢獲國內外大獎肯定，品牌價值不斷提升。日前，〈亞洲金融〉（FinanceAsia）公布「2017亞洲最佳公司」（2017 Asia’s Best Companies）評比結果，中華電信以優異的成績，領先同業；另Brand Finance全球500大品牌，中華電信是唯一入選之台灣電信業者，又World Brand Forum「世界品牌獎」評比，中華電信榮膺台灣年度「國家品牌獎」，足見其優質品牌形象已跨越國界。

不僅在國際品牌評比中表現傑出，今年中華電信十三度蟬聯『讀者文摘信譽品牌』-台灣地區消費者「電信服務類」白金獎及首度頒發的「4G上網服務類」白金獎，是國內唯一獲雙料白金獎的電信業者。《讀者文摘》「信譽品牌」大調查，每年在全球五大洲、二十餘國進行，今年已邁入第19年。該調查針對企業信賴程度與可信度、品質、品牌價值、了解消費者需求、創新性及社會責任等面向，透過消費者直接投票產生調查結果，是企業獲得消費者反饋重要的參考指標。

代表出席領獎的中華電信總經理謝繼茂表示﹕『中華電信很榮幸，透過廣大消費者的投票，連續十三年蟬聯讀者文摘「信譽品牌」電信服務類最高榮譽白金獎項。 2014年，中華電信率先宣布4G服務開台，引領業界進入高速行動上網的新紀元。2016年，即獲Frost & Sullivan頒發亞太區最佳LTE電信服務商；今又獲讀者文摘首次頒發的「4G上網服務類白金獎」殊榮，由衷感謝消費者對中華電信的支持與肯定。』

中華電信將秉持著「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」的願景，不斷推出多元化的服務，為追求超越消費者的期待而努力，帶領消費者邁向數位經濟新世代！