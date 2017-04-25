臺灣企銀「創新經濟五加二 力挺企業•真心相貸」講座圓滿落幕

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 臺灣企銀於24日表示，為了加速產業升級轉型，新政府提出了「五加二」創新產業及新南向政策，期望與東協10國、南亞6國及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。

臺灣企銀已於2016年8月率先推出「新創重點產業優惠貸款辦法」，協助企業主取得融資，並提供國際應收帳款承購業務及外銷貸款優惠信用保證等多項方案，同時積極申請設立菲律賓馬尼拉分行及柬埔寨新的據點，協助東南亞台商取得融資。

臺灣企銀說，為了力挺「創新經濟五加二」及「新南向政策」，2017年1月16日於全台125家分行，同步成立『中小企業融資諮詢服務專區』，提供中小企業融資及政府輔導資源等廣大諮詢平台予中小企業，協助中小企業充分了解並善加運用政府各項資源，提升經營效率，促進創新產業發展及新南向政策的落實執行。

臺灣企銀進一步的說，該行從今年2月17日起至4月21日止，在全國舉辦15場【創新經濟五加二 力挺企業•真心相貸】巡迴講座，每場次均由該行副總經理以上高階主管親臨主持，講座課程非常豐富。「五加二」產業發展趨勢，分別由國發會、經濟部能源局、農委會、經濟部工業局、台灣經濟研究院等單位主講，另配合新南向政策，承蒙中華民國對外貿易發展協會的鼎力相助，每一場均特派實務經驗非常豐富的講師，為各位來賓講解新南向市場商機，另外也由中小企業聯輔基金會及全國青創總會，講授如何善用政府輔導資源，同時在各場次均邀請當地成功企業主進行經驗分享，該行也安排協助企業主如何取得銀行融資等課程；整體課程可說是特別精心安排，又獲得協辦單位的大力支援，希望對參加的來賓有所幫助。

臺灣企銀表示，最後一場講座暨閉幕儀式已於4月21日圓滿結束，總計15場巡迴講座共吸引了近2,000位中小企業主踴躍參加，業者普遍認為本次講座頗有幫助。