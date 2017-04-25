提振精神？對抗口角炎？解開B群的神秘面紗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣人喜歡買營養補充劑，不管是國外代購、出國旅遊，只要逮到機會就是買一堆回家囤貨，尤其B群更是排行榜前幾名。國人普遍認為B群可以提振精神、解決外食族營養不均、眼睛疲累痠痛等問題，到底B群有沒有如此神通廣大？以下就由家醫科醫師和營養師為您解謎。

SNQ值班醫師 臺大家醫科李龍騰醫師直言：「維生素B群並不能直接提振精神。」SNQ值班營養師 呂侃霓營養師補充說明，維生素B群本身並不會直接產生能量，而是協助三大營養素（醣類、脂肪、蛋白質）代謝為能量的輔助因子。在均衡的營養攝取下，維生素B群才能夠各司其職、發揮應有的作用。假如日常生活中，本身就有嚴重的偏食或營養攝取不足情況，即使天天補充B群也無法提振精神。

另外，國人多有迷思認為購買B群時劑量越高越好，因為B群為水溶性維生素由尿液排除，多吃也沒關係。呂侃霓營養師說，其實衛福部對於維生素建議攝取量早已有訂定。在加上平日的飲食，很容易每日攝取爆表。而且，維生素B6攝取過多會產生心跳過快、難以入眠、焦躁易怒、呼吸困難等症狀；菸鹼酸攝取過多副作用則包括蕁麻疹 、胃腸嚴重不適、頭暈、嘔吐等。

不過老年人、孕婦、素食者、酗酒者及長期洗腎的對象等較容易有缺乏B群的情況，必要時可以適量補充。呂侃霓營養師表示，他自己也只有在生理期間或飲食不正常時會補充B群。

只要均衡攝取蔬果、魚肉、全麥和堅果類食物，維生素B群就不會缺乏。台灣營養基金會執行長吳映蓉接受媒體訪問時提到，想要提神抗疲勞也可以不用吃營養補充劑，如是生理性疲勞可補充含豐富B1、B2的糙米、全穀類和牛奶，若是心理疲勞、壓力大，就吃點開心果、葵瓜子等堅果類以及含有維生素C的水果。

----------------------------------------

補充資料來源：SNQ國家品質標章─B群不是萬靈丹