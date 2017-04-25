川普：北韓問題蒙眼太久 該解決了

（中央社華盛頓/北京24日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，北韓的飛彈與核子計畫使緊張局勢逐步升溫，聯合國安理會必須得準備施加新制裁，還稱各方對這個大問題已蒙眼數十年，但終究得採取行動解決。

路透社報導，川普在白宮一場與聯合國安理會成員國大使會面上說：「北韓的現狀同樣令人無法接受」。這場會面正值各方日益關注北韓可能準備第6度核彈試爆。

川普說：「安理會必須準備對北韓的核子與彈道飛彈計畫，施加額外且更強的制裁。無論我們想不想談論，這都是對世界的真實威脅，北韓已是世界的大問題，終究得解決。人們對此已蒙眼數十年，現在是解決問題的時候了。」

不過川普並未指明應於何時對北韓施加新制裁。美方官員表示，美國政府已在討論，新制裁究竟應作為對北韓再試射飛彈或核試的回應，還是一旦獲得通過後就儘快實施。

日本2艘驅逐艦已與美國一支駛往朝鮮水域航艦打擊群共同演習，南韓24日也表示，他們在談論舉行聯合海軍演習；中國大陸國家主席習近平則於稍早與川普通電話討論北韓問題時，呼籲各方保持克制。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）於美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）裡表示，美國與國際社會維持對北韓領導人金正恩施壓，但「不是要尋釁找他開打。」

被問及先制打擊是否列入考慮時，海利說：「除非他給我們理由，否則我們不會去動手；如果看到他攻擊軍事基地、看到有洲際彈道飛彈，那另當別論，但當下我們正告訴他『別核試、別使用核子飛彈、別嘗試再有更多舉動』，我想他瞭解這些，中方也在幫忙施壓。」