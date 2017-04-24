中油大林廠1死2傷 未戴防護具釀禍

（中央社記者黃麗芸台北24日電）中油大林廠今天下午發生工安意外，3名維修工因吸入硫化氫而昏迷，造成1死2傷。中油坦承施工工人未配戴防護具而釀禍，目前警方仍在進行調查，後續也將加強檢討及改進。

大林廠在進行維修作業時，發生硫化氫外洩，造成江姓承攬商不治，另外兩人受傷但意識清楚，目前正在醫院進行治療；高雄市勞檢處接獲通報後派員檢查，確認有兩名工人未戴防護具，依職業安全衛生法開罰中油大林廠新台幣12萬元、承攬商3萬元。

中油大林廠副廠長陳正喜晚間受訪表示，這起工安事故是在今天下午4時10分傳出，由於大林廠硫磺工場有一塔槽因效率不佳停爐檢修，江姓承攬包商在拆除第六硫磺工場設備時，疑似吸入殘餘硫化氫後昏迷。

中油吳姓員工見狀後立即進行搶救，卻也不慎吸入硫化氫而昏迷；中油另一名王姓員工在前往救援時也受傷，雖然意識清醒但有出現呼吸困難狀況。

陳正喜說，3人隨後都送往小港醫院的加護病房進行急救，但江員於晚間6時58分宣告不治，急救無效；吳員及王員兩人已恢復清醒，仍在進行療養。

他坦言，江員及吳員在施工時確實未戴防護具，中油和承攬包商都有疏失，目前仍待警方和高市勞檢處調查結果出爐，同時也進行相關檢討及加強改善措施。