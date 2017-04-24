日前遭反年改抗爭群眾攻擊 鄭文燦肋骨斷兩根

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）桃園市新聞處長張惇涵週一(24日)證實，桃園市長鄭文燦日前遭反年改民眾推撞，左側肋骨斷2根，已經套上護具固定，要觀察兩週。他並轉述鄭文燦聲明不影響公務行程，不會提告，呼籲理性討論，暴力不能解決問題。



反年改團體上週在立法院周邊抗議，甚至擋住出入口，不讓官員、立委進入立院開會，許多人遭受攻擊。立委段宜康週一表示，鄭文燦就醫檢查，發現左側肋骨斷兩根。

段宜康指出，鄭文燦當天遭到反年改團體攻擊，未傳出傷勢，但週一到醫院檢查，才發現左側肋骨斷了兩根，應是受傷最嚴重的政府官員。張惇涵受訪也證實，市長鄭文燦左側肋骨斷2根，已經套上護具，要觀察兩週。



張惇涵說明，鄭文燦19日前往立法院參加前瞻基礎建設公聽會，爭取桃園建設預算，在場外遭到年金改革議題的陳抗民眾推撞，事後感覺疼痛，但因桃園農博開幕在即，強忍疼痛、繼續公務行程，不過由於疼痛狀況未減，直到今天才到醫院檢查。



張惇涵指出，經超音波及X光檢查結果，鄭文燦的左側第七、第八肋骨骨折，目前使用護具固定，讓骨頭癒合，預計要觀察兩周。



張惇涵還轉述鄭文燦三點聲明：第一、鄭文燦不打算對此提出告訴，但他認為當日陳抗的群眾的表達方式，已經踰越言論自由的保障範圍，明確違法。第二、在容許的範圍內，鄭文燦仍維持基本的公務行程。第三、鄭文燦呼籲社會仍應理性討論公共議題，解決問題必須靠溝通對話，仇恨暴力都是民主的暗礁，應該避免。



立法院司法及法制委員會審查「年金改革法案」引發民眾脫序陳抗，致部分立法委員、與會官員及媒體遭群眾推擠、攻擊，除了蔡易餘、王定宇、徐永明等多位立委遭潑水，抱括台北市長柯文哲、彰化縣長魏明谷、桃園市長鄭文燦都疑似在混亂中遭到攻擊，嘉義縣長張花冠甚至抱怨「雙峰幾乎垮掉了」。