歡慶母親節 大溪威斯汀推「媽咪Love！Fun鬆」專案

溫馨的母親節即將到來，快安排一趟超值的假期，慰勞媽媽整年的付出與辛勞！國際萬豪集團在台首間度假酒店-大溪威斯汀自5月1日起至5月13日期間推出「媽咪Love！Fun鬆週」住房專案，入住全新豪華客房(12坪)，體驗威斯汀天夢之床（Heavenly® Bed）獨有魅力、翌日享用知味西餐廳豐盛自助早餐，任選英國頂級Bamford SPA療程或大廳酒吧英式經典下午茶，以及儷軒中餐廳四人晚間豪華桌菜，平日雙房 NT$16,800起、假日雙房 NT$19,800起，還能免費暢享周末 Happy Hour，盡享微醺假期樂趣！

此外，大溪威斯汀點心主廚魏旬輝 (Mark Wei)今年亦特別設計兩款母親節蛋糕，為節日增添甜蜜幸福氛圍：紫心物語 (NT$ 880/6吋)：甜點主廚特別選用寶島抹茶粉製成風味淡雅的綠茶蛋糕體為基底，將口感綿密輕甜的紫薯泥與黑醋栗醬做為內餡、帶有誘人果香的荔枝椰子慕斯為外層，完美呈現季節獨有的特色甜蜜風格。

藍莓花園 (NT$ 880/ 6吋)：由奧利奧餅乾為口感增添亮點，主廚選用法國鐵塔牌起司 (Elle & Vire)製成細緻醇濃的乳酪蛋糕，搭配新鮮藍莓、香緹鮮奶油與檸檬絲提味，入口盡是酸甜交疊的幸福滋味。