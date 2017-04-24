臺博館多語言導覽服務 八國語言都能通

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）參觀博物館時，不少人會使用館方提供的耳機導覽，以更加深入的了解作品或是文物，不少博物館也提供真人導覽，但提供八種以上語言導覽的博物館全臺灣只有這裡！擁有百年歷史的國立臺灣博物館為了讓國內外旅客有機會認識博物館的建築與歷史風華，推出英語、印尼語、越南語、泰語、日語、韓語、粵語及西班牙語等多國語言導覽服務，每場次30分鐘，歡迎來自世界各地的朋友參加。

臺博館於104年率先推出新住民服務大使提供東南亞語和英語導覽服務，成功提升東南亞旅客到館率。為服務更多元族群的旅客，館方繼續擴大服務範疇，邀請學校共同合作，延攬對臺灣歷史有興趣的學生進行培訓。目前通過培訓的外語導覽員已有14位，包括2位外語能力優異的高中生，以及從各大專院校招募到的學生，其中有7位為國際生。

來自西班牙的Iago表示，參與這項計畫讓他認識臺灣百年來的變化與發展，現在走在館前路上，感覺比別人多知道了一些秘密，很驕傲自己能向這些對臺灣好奇的國際旅客導覽，幫助他們更了解這座島嶼。韓國的林智仁表示，這項計畫不僅可以更了解博物館，還能增強自己公開演說的能力，非常值得。目前就讀北一女中的藍予智則表示，能學習到學校沒有教的臺灣歷史以及向外國人介紹臺灣是最有意義的事。

臺博館表示，過去博物館導覽工作主要是根據學科專家或策展人的觀點詮釋展覽或藏品內容，帶有較高的教育色彩也比較單向。透過觀眾到講者的角色轉換，可以幫助觀眾重新建構展覽或藏品意義，也可能開發出一些新的觀點和探索途徑。雖然現在已經可以利用科技設備輔助博物館導覽，但透過真人最直接的面對面互動回饋，是最無可取代的博物館經驗。

這群外語導覽員都是以英文進行一對一的培訓，經過口稿內容、導覽技巧、觀摩與驗收等訓練課程才成為正式的導覽員。為了讓導覽員保有熱度並持續增能，館方透過Facebook社團及定期舉辦增能課程，讓導覽員關注並掌握相關新聞。

臺博館是臺灣現存歷史最悠久的自然史博物館，典藏臺灣本土豐富的生物標本與人文器物，是臺灣人認識自我，也是國際友人認識臺灣的最佳窗口。總館座落於臺北市二二八和平公園（前身為臺北新公園），鄰近臺北火車站，交通便捷，是許多國外旅客來臺必訪的博物館。對臺博館建築和百年歷史有興趣的民眾，目前每周日下午均開放英語導覽，其他語言場次資訊可上臺博館官網查詢。