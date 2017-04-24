市售巧克力成分真假難分 食藥署幫你解謎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）美味的巧克力深受各個年齡層的喜愛，而且許多研究證實，適量的巧克力可以改善憂鬱、降低心血管疾病和中風機率和強化大腦認知等好處。為保障民眾食的健康，食藥署特別公告「巧克力之品名及標示規定」，讓消費者安心選購巧克力。

最早的巧克力是由可可豆研磨物 （稱可可膏/ Cocoa mass）加熱塑形製成的 100%黑巧克力，擁有濃郁的香氣與苦味；經加工後可從中萃取出可可脂（Cocoa butter/theobroma oil）與可可粉（可可膏脫脂後產物/ cocoa solids）等，通常稱之為可可製品，業者更以可可製品為基礎，創造出了各式各樣的巧克力產品。

巧克力有益健康的原因在於可可豆富含天然抗氧化物類黃酮，其中一種名為兒茶素，此外，也含有可可鹼，可以加速心跳、擴張血管，進而降低血壓，也可以增加體內好膽固醇的量、緩和氣喘。不過，營養師補充說明，若希望能降低心血管疾病風險，只有富含類黃酮的黑巧克力才有此功效。

根據食藥署公告定義，巧克力應為以可可製品為原料，並可添加糖、乳製品 或食品添加物等，且為固體型態不含內餡的黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力， 並規定這種巧克力中之總可可固形物、可可脂、或牛乳固形物等成分應有含量，所以品名標示為「巧克力」者，其成分含量應符合規定。

巧克力的重要原料是可可脂（Cocoa butter/ theobroma oil），其高溶點特性賦 予巧克力「只融於口，不融於手」的特色。但因成品型態、儲存溫度或成本考量等，業者會以其他植物油來取代可可脂，因此新制中規定，此類巧克力應特別標示以提醒消費者；如添加植物油小於5%者，應於品名附近標示「可可脂中添加植物油」或等同字義；而添加植物油超過5%者，應於品名前加標「代可可脂」字樣，以方便消費者選購。

食藥署提醒，市售巧克力多半添加糖、 油、堅果等，吃多了還是會造成肥胖，建議消費者可和朋友一起分享，才能享受美食不發胖。