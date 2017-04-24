美欲對北韓出手？ 中：不歡迎任何非安理會決議行為

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）面對美國步步緊逼的舉動，中國國家主席習近平在24日警告川普，如果美國打算繞過安理會對北韓採取行動，將為中國所嚴重關切。

北韓於25日慶祝建軍85年，各國一直擔心其有可能逕行第五次核試，因此川普在週一分別與習近平和日本首相安倍晉三通話，討論該如何因應，中國對於美國派出航母感到擔憂，日本則高度評價川普「用行動證明魄力」的舉動，並表示將會派出艦艇與航母打擊群共同進行軍演。

中國的立場則較為保守，雖然已經與美國會談數次，仍傾向於和平解決北韓問題，對此，川普已經數次呼籲中國利用北韓對其的經濟依賴性，強迫北韓放棄核子試驗，並表示，如果中國不願出面，美國會想辦法「自己解決」。

《央視》指出，習近平不斷的告訴美國，由於國際局勢瞬息萬變，中國與美國應當保持緊密的聯繫，並密切關注北韓狀況，不應妄下斷語，同一時間，遵守安理會對北韓的決議應為第一要務，任何超出安理會授權外的行為，都會使朝鮮半島的情勢升溫，此為中國所不樂見，同時要求各國冷靜。

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)為了回應中國的要求，將在本(4)月25日在安理會提議召開特別會議，以處理北韓核子試爆可能對地區安全產生的威脅。

事實上，中國最近已經開始微調對北韓的方針，禁止出口煤礦到北韓，因而招致北韓的抗議，北韓官方媒體《朝鮮中央通訊社》(KCNA)指責中國開始「隨美國起舞」，並警告如果中國持續經濟制裁，兩國關係恐怕將會惡化。

儘管如此，包括《環球時報》在內的中國官媒都撰文表示，任何事情都不會阻撓中國政府對北韓採取更為強硬的立場，之後很有可能會從煤炭更進一步，斷絕北韓的石油來源，這將會是中國所能對北韓祭出最嚴重的制裁，因為中國對北韓最近的原油制裁發生在14年前(2003年)，而且只持續了3天。

如果走上經濟制裁這條路，就會是兩敗俱傷的經濟戰爭，因為北韓擁有全世界蘊藏量第二的菱鎂礦(Magnesite)，這是製作全世界智慧手機、飛機等科技產品重要的礦物，也因此成為聯合國歷年主導的經濟制裁中，唯一被排除在制裁名單外的北韓出口物，金正恩在近期「拜訪」一處菱鎂礦場，警告意味明顯。

雖然是全世界菱鎂礦的第一大產國，中國仍然從北韓進口許多稀有礦物，而如果中朝關係惡化，俄國想必會趁虛而入，這將導致中國在北韓的商業競爭落入下風，因此不可不慎。