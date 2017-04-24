北韓揚言擊沈空母 美韓將進行疏散軍演

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）在美國決定調派航母到朝鮮半島後，東北亞局勢的緊張程度直線上升，加上最近美軍又計畫與南韓軍隊合作，進行「疏散美國公民」的軍演，讓人不禁懷疑，戰爭是不是真的會爆發。

美國為首的國家與北韓的關係正因為北韓的核子試爆與飛彈試射而惡化，就在23日，北韓提出警告，如果美國卡爾文森號(USS Carl Vinson)航母戰鬥群開到朝鮮半島，北韓「有能力」將毫不猶豫將整個艦隊「送進海裡」。

雖然類似的言論北韓已經說過多次，也沒有真的動手，但是之前美國可沒有將整個航母艦隊開到附近，因此美國軍方這次非常認真的看待這個威脅，希望做好萬全的準備。

根據《韓國時報》(Korea Times)報導，美軍已經計劃在六月進行疏散軍演，期間駐韓美軍(USFK)將模擬朝鮮半島發生戰事的狀況，並藉由運輸船把家屬與其他平民疏散到像是日本等安全地帶，這將會是個大工程，因為美國光是軍隊相關人員在南韓就有多達2.8萬人，其他零零總總加起來的美國公民則有高達23萬，要完全疏散勢必需要足夠的時間。

上一次美國進行「疏散演習」的時間，是在北韓於去(2016)年九月成功進行第五次地下核試的時候，根據試爆後美軍測得的震波，各國推測北韓可能已經掌握了製作氫彈的科技與能力，因此在10月和11月進行了疏散演習。