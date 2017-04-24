航空公司超賣機位 你不可不知的旅平險權益

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）民眾出國次數年年成長，許多民眾為節省荷包選擇搭乘廉價航空，但近日美國紛紛爆出航空公司強迫旅客離開飛機的事件，引發全球震驚。提醒出國前千萬不要為了省小錢而不投保旅平險，否則遇到行程延誤、行李損害等突發狀況時得不償失。

一般產險公司所提供的旅平險專案除了意外醫療外，還包含使用率最高的「旅遊不便保險」，保障民眾因行程延誤、行李延誤以及行李損壞所致的損失，其中行程延誤承保飛機取消或延誤超過一定時間，且無其他交通工具轉乘，將依各家保險公司規定於保險金額內以定額或實支實付方式賠付。

富邦產險指出，民眾出遊時發生行程延誤的狀況不外乎是因為天災導致、預計轉乘的交通工具失接，或是已確認搭乘的大眾運輸延誤、被取消、或因超額訂位導致民眾被拒絕搭乘且無其他大眾運輸可供運用。以這次航空公司強迫旅客下機的例子來看，若下一班飛機離原定班機超過4小時以上，透過富邦網路投保之旅客即可獲得定額理賠5,000元，若超過6小時以上，則憑消費單據實支實付，最高可獲得2.5萬元的理賠金額。

富邦產險提醒，即將於端午連假出遊的旅客務必投保旅平險，保障全程旅遊可能發生的意外傷害、行程延誤或行李損壞的損失。透過富邦產險官網投保，只要3分鐘即可完成投保，還可於同日收到電子保單，保障內容隨時帶著走。如欲詳細了解旅平險，可上富邦產險官網https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/prod_travel/index.html或至各服務據點洽詢。